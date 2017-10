Prefeitura anuncia leilão de mais de 400 veículos em Araguaína

A Prefeitura de Araguaína, por meio da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT), realizará nos dias 7 e 8 de novembro o leilão público de veículos recolhidos durante o exercício de operações pela agência, Polícia Militar (PM) e Departamento de Trânsito (Detran).



O leilão acontecerá nos dois dias, com início às 9 horas, no Ginásio Poliesportivo do Bairro São João. A visitação pública aos bens acontecerá no período de 30 de outubro a 4 de novembro, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, no Sistema Integrado de Pátio de Araguaína (Sipar), localizado à Rua Dez, s/nº, no Jardim dos Ipês.



Qualquer pessoa física ou jurídica, exceto os membros da Comissão Permanente de Licitação, poderá participar do leilão. As condições de pagamento, condições para venda e entrega do bem, e demais informações sobre as despesas com impostos, taxas e serviços podem ser acessadas no www.diáriooficial.araguaina.to.gov.br , edição nº 1429, do último dia 19.



A relação completa dos bens também se encontra disponível no Diário Oficial. Já a lista com fotos pode ser acessada no site www.leiloesmwd.com.br.



Melhorias



O primeiro leilão de veículos recolhidos, realizado em 15 de fevereiro, ofertou 190 veículos, arrecadando para a ASTT, após quitadas as despesas de remoção e estadia, um total de R$ 42.452,15. O valor é investido em melhorias para o trânsito e realização de campanhas educativas na cidade.



Fonte: Ascom Prefeitura