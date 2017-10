Denúncia aponta falta de lençóis limpos no HRA; situação pode expor pacientes a riscos de infecções bacterianas

Mais uma denúncia aponta a calamidade em que se encontra o atendimento no Hospital Regional de Araguaína (HRA), onde até lençóis estariam faltando para pacientes internados na unidade.



Segundo a pessoa denunciante, que preferiu não se identificar temendo retaliações, a reposição de lençóis já foi solicitada à diretoria do hospital no entanto nada foi resolvido ainda.



A exemplo disso, a denunciante afirma que seis pacientes distribuídos nas duas Unidade de Terapias Intensivas (UTIs) estariam sem a troca de lençóis colocando em risco o estado de saúde dos mesmos: “Pode parecer simples, mas a situação é grave! Estamos falando aqui de riscos de contaminação bacteriana porque há pacientes com diarreia, trocando curativos e fazendo higienização íntima sobre o leito”, alerta.



Conforme a denúncia, ontem 6 pacientes das UTIs ficaram sem tomar banho por conta do problema. “Quando tem lençóis suficientes eles são lavados, devidamente esterilizados e reutilizados, o problema é que eles tem sido retirados do hospital como por exemplo durante a transferência de pacientes para outras unidades e o material não tem sido reposto”, afirma a denunciante.



De acordo com fonte do Portal O Norte, a situação estaria tão crítica que ontem o Regional teve que pedir lençóis emprestados do Hospital e Maternidade Dom Orione.



Imagem registrada dentro da unidade mostra um paciente internado na sala vermelha do HRA que por falta do material foi coberto com um lençol trazido pela pessoa acompanhante.



Resposta da Sesau



Em nota ao Portal O Norte a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) afirmou que "não tem medido esforços para oferecer um serviço de saúde cada dia mais humanizado e digno à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades hospitalares geridas pelo Executivo Estadual".



Sobre a questão da falta de lençóis no HRA, a Sesau informou que já foi realizada a licitação do serviço e que o mesmo encontra-se em fase de contratação.