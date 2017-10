Bebê morre logo após trabalho de parto na maternidade e família acusa equipe médica de negligência

A família de um bebê que faleceu na noite de ontem (24), no Hospital e Maternidade Dom Orione (HDMO) em Araguaína, aponta que a morte da criança ocorreu por negligência médica.



A gestante de 17 anos e o esposo Edgar Soares Gomes (37 anos) que é lavrador, estavam à espera do primeiro filho que era uma menina e recebeu o nome de Laura Gabrielly, mas a criança morreu logo depois de nascer.



A jovem estava grávida de pouco mais de 39 semanas, quando na madrugada de terça-feira (24), começou a sentir dores e foi internada na maternidade para ganhar o bebê.



Ao Portal O Norte, Marivelth Soares Gomes, cunhada da mãe da criança que a acompanhou no hospital contou que: “Ela fez todos os exames de pré-natal, estava tudo bem com a mãe e o bebê mas durante o período de internação ficou claro que ela não ia conseguir ter normal, só que ao invés de fazer uma cesária nela os médicos insistiam que deveria ter normal e aplicaram medicamentos de força. Depois de muito sofrimento a médica percebeu a complicação mas não tinha mais como voltar atrás. Laurinha nasceu mas não resistiu”, lamentou.



A cunhada da gestante disse que por conta das complicações e esforço para sua retirada, a criança estaria com vários hematomas na cabeça que ficou deformada. “A equipe médica não teve a atenção necessária, foram horas de tentativas e infelizmente Laura Gabrielly não sobreviveu”, lamentou afirmando que a pediatra que atendeu a criança logo depois do nascimento relatou que Laura sofreu uma parada cardíaca.



Abalada a mãe da criança deve receber alta hoje. O corpo de Laura Gabrielly está sendo velado por amigos e familiares do casal no município de Barra do Ouro.





(Foto cedida ao Portal O Norte)

A família disse que não vai deixar passar a morte da criança em branco e deve acionar a justiça para apurar a causa do falecimento do bebê. “Não podemos deixar uma situação dessa impune, para nós se foi uma parte insubstituível da nossa família”, observou Estela Gomes Moura, sobrinha de Edgar.



O Portal O Norte entrou em contato com a assessoria da Maternidade Dom Orione e aguarda retorno com esclarecimentos.