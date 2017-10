Menor pega carona em ônibus e ateia fogo em motorista

Um adolescente de 17 anos foi apreendido depois de atear fogo em um motorista de ônibus escolar depois de pegar carona no veículo. O caso foi registrado no início da noite dessa terça-feira (24), na zona rural de Jaú do Tocantins, a 378 km de Palmas.



Segundo informações da Polícia Militar, o motorista Leonor da Silva Ribeiro, de 39 anos, relatou que há alguns dias deu carona para o menor que começou a provocar tumulto dentro do veículo e foi repreendido por ele.



Nessa terça, o motorista mais uma vez deu carona ao garoto e quando chegaram ao local onde ele morava o adolescente ateou fogo na camisa do condutor que foi socorrido por populares que apagaram o fogo.



Ainda de acordo com a PM, Leonor Ribeiro sofreu queimaduras nas costas, nuca e rosto. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi de onde recebeu alta hoje.



Já o adolescente foi apreendido e encaminhado para a Central de Flagrantes de Alvorada acompanhado de sua mãe de representantes do Conselho Tutelar.



A Secretaria do Estado da Saúde informou que o motorista foi atendido pela equipe multiprofissional do hospital e recebeu alta nesta terça-feira (25).