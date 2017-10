Calçadão tem desenhos em homenagem aos Karajás

O maior projeto de engenharia em execução do Estado do Tocantins e novo cartão postal de Araguaína, a Via Lago, segue com construção avançada para entrega durante a programação dos 59 anos de Araguaína, no dia 14 de novembro. Nesta etapa, estão sendo instaladas as luminárias de LED com rede subterrânea e o calçamento com desenhos geométricos inspirados nos povos indígenas Karajá.



O engenheiro civil Weslley Fernandes Silva explica que o calçamento da Via Lago segue em toda a sua extensão até a rotatória final. “As calçadas com desenhos que foram inspirados em símbolos das tribos indígenas Carajás estão sendo construídas com blocos de concreto retangular intertravados, na cor natural e coloridos”.





(Foto: Ascom prefeitura)

O arquiteto Mikael Alan de Souza criou o projeto do calçamento com os desenhos indígenas. A ideia foi do prefeito Ronaldo Dimas devido ao contexto regional e cultural da obra e para fazer uma homenagem aos primeiros habitantes da região.



Relatos históricos contam que os Karajá habitaram o território de Araguaína até 1876, quando os primeiros migrantes chegaram no Município, localizado entre os rios Andorinhas e Lontra, afluentes da margem direita do Rio Araguaia.



Iluminação com tecnologia



Além dos postes, em seção circular com redes subterrânea, trazendo beleza e segurança à via, já estão sendo instaladas 192 luminárias de LED, sistema moderno que garante economia de energia elétrica.



Mais serviços



Também estão sendo finalizados os serviços de terraplanagem e pavimentação e drenagem. Outros trabalhos executados são de bocas de lobo, implantação dos postes para as luminárias e drenagem fluvial.



Nesta terça-feira 24, foram descarregadas no Lago Azul duas dragas para dragagem de areia. O objetivo é a construção de uma ilha no lago. O projeto visa a implantação de um local de lazer, com restaurante e acesso será por ponte para pedestres e barcos, com decks de embarque e desembarque.



A obra



A Via Lago terá 1,84 km de extensão, com pistas duplas, ciclovias, áreas verdes, guarda-corpos e calçamento para pedestres. A obra começa na foz do Córrego Neblina (no cruzamento com a Avenida Filadélfia) seguindo pelos setores Mansões do Lago, Jardim do Lago, Lago Azul, Parque do Lago, Cidade Nova.



Na primeira etapa da Via Lago, foram investidos R$ 5 milhões, com recursos do Município, quando foi feita parte da terraplanagem. Para a segunda etapa, o Governo Federal e o Município disponibilizaram recursos de R$ 13,5 milhões.



Fonte: Ascom Prefeitura