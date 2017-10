Governo do Estado acelera o ritmo das obras de asfaltamento

Máquinas e trabalhadores seguem em ritmo acelerado com o asfaltamento das ruas e das avenidas do Bairro Araguaína Sul, em Araguaína, cidade a 368 km da capital Palmas. Na última semana, equipes e máquinas das empresas Consórcio CCB-Construtora Central do Brasil e Centro Tecnológico de Engenharia (CTE) trabalhavam no local atraindo a atenção dos moradores para a obra, esperada com ansiedade.



“O bairro estava necessitando disso aí [asfalto]”, disse Adriene dos Santos, de 32 anos, proprietária de uma residência, em uma das ruas onde estão em andamento as obras de construção da base do asfalto. Quem também gostou de ver as obras do bairro foi o morador Sebastião José Nepomuceno, de 67 anos. “A gente estava esquecido aqui, há anos sem nenhuma obra, mas agora, com esse asfalto do Governo do Estado, vai ficar bom”, afirmou, observando o ritmo acelerado das obras.



Para a dona de casa Vitória Oliveira Soares, moradora há oito anos na localidade, e que agora já tem asfalto e meio-fio prontos na porta de sua casa, faltando apenas a execução da calçada e das bocas de lobo na sua rua, o asfalto é bem-vindo. “A gente vivia na poeira no verão e na lama no inverno. De vez em quando, eles mexiam aqui na rua, dando uma patrolada quando ficava intransitável. Quando vieram lançar a obra, falei, para os vizinhos, que o asfalto não vinha, eu falei que só acreditava quando visse passar o asfalto preto na minha rua. Estava cansada de promessas. Aí, começaram a obra e eu já estou com o asfalto pronto na minha porta, graças a Deus. Ainda estão fazendo as bocas de lobo, mas já considero obra feita”, comemorou Vitória.



De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura e Serviços Públicos, Sérgio Leão, “o asfalto representa qualidade de vida e segurança para uma cidade, por meio do nivelamento das vias. Também aumentamos o direito de ir e vir dos cidadãos da comunidade, que dependem de boas condições para sua mobilidade no dia a dia”, disse.



Mais obras



A pavimentação asfáltica é do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Além da capa asfáltica, estão sendo executadas as obras de drenagem superficial, sinalização viária, passeios com acessibilidade (calçadas) e elaboração dos projetos básico e executivo.



No dia 20 de outubro, o governador Marcelo Miranda entregou o asfalto do Setor Maracanã, na cidade, deixando uma comunidade inteira satisfeita com as obras. Agora, os serviços serão concentrados no Araguaína Sul, e quando terminarem, sucessivamente serão iniciados nos setores São João, Santa Terezinha, Patrocínio e Tereza Hilário.



Investimento



O investimento total, para os cinco bairros, é de R$ 43 milhões, com previsão do término das obras do contrato para o segundo semestre de 2018.