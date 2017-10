Advogado diz que Valuar é inocente no caso da "Indústria de Multas"

Adriando Guinzelli, advogado do ex-prefeito de Araguaína, Félix Valuar Barros, encaminhou nota à imprensa afirmando que vai provar a inocência do ex-gestor em relação à denúncia do caso que ficou conhecido como “A indústria de multas”. Segundo Guinzelli, Valuar não cometeu nenhum ato de improbidade.



Na nota o advogado destacou que o ex-prefeito ainda permanece com seus direitos políticos ativos explicando que em caso de condenação, somente após o término do processo é que os direitos políticos ficam suspensos.



Sobre a ação judicial, o advogado destacou: “é importante frisar que a sentença inocentou o ex-prefeito quanto a acusação de danos ao erário, apontando que "não restou comprovado prejuízo patrimonial ao erário municipal."



Guinzelli encerra a nota afirmando que respeita a decisão judicial, no entanto, vai recorrer da mesma dentro do prazo legal: “Entendermos que o ex-prefeito Valuar Barros não cometeu ato de improbidade administrativa, e esperamos que o Tribunal de Justiça, seguindo precedentes em casos semelhantes, reforme a decisão”, pontuou.



Entenda o caso



O ex-prefeito de Araguaína Félix Valuar de Sousa Barros foi condenado por prática de improbidade administrativa em ação movida pelo Ministério Público Estadual (MPE) que aponta irregularidades na contratação da empresa Data Traffic S/A para instalar e operar equipamentos de radar de trânsito.



O ex-gestor foi condenado à perda da função pública que eventualmente estiver exercendo, à suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos, ao pagamento de multa proporcional a 10 vezes o valor da remuneração que recebia como prefeito e à proibição de contratar como poder público e de receber incentivos fiscais e de crédito pelo prazo de três anos.



A Ação Civil Pública que requereu a condenação foi proposta pelo Promotor de Justiça Alzemiro Wilson Peres Freitas no ano de 2012. Nela, é relatado que a empresa foi contratada pela ex-prefeita Valderez Castelo Branco em 2008 e que Félix Valuar Barros, que a sucedeu na Prefeitura, firmou vários aditivos contratuais e ainda acrescentou uma cláusula que condicionou o pagamento à empresa a arrecadação das multas de trânsito.



Essa cláusula foi considerada pela juíza Milene de Carvalho Henrique como a principal irregularidade praticada, por violar os princípios da legalidade e da moralidade administrativa e por revelar que o prefeito deixou de observar a existência ou não de previsão orçamentária para a execução do contrato, uma vez que o serviço prestado seria pago mediante valores que ainda seriam arrecadados com a aplicação de multas.