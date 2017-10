Com workshop e treinamentos para consultoras, Luah semijoias realiza 1º Luah Day em Araguaína

A Luah Semijoias realizou na tarde do último sábado (28) em Araguaína, o primeiro “Luah Day”, um encontro para consultoras onde elas tiveram a oportunidade de interagir compartilhando experiências e participando de workshps e treinamentos.



O tema do primeiro Luah Day foi “Beleza” e o evento contou com a participação de Ketlen Calaça que apresentou um workshop de maquiagem para as revendedoras participantes.



(Fotos: Paula Fraga)

O evento também foi um momento de descontração com atividades em grupo e sorteio de brindes.

O Luah Day também contou com a participação especial da cantora Raquel Milhomem que apresentou uma paródia sobre vendas.



(Foto: Paula Fraga)

“Esse é o primeiro de muitos “Luah Day” que nós preparamos com muito carinho para receber nossas revendedoras, uma oportunidade para estarmos mais próximos e conhecer os desafios e as conquistas que elas tem alcançado com a experiência de representar a Luah Semijoias”, disse Luana Cabral.



(Foto: Paula Fraga)

A Enfermeira Yana Marta, que há cerca de um ano se tornou revendedora da Luah Semijoias, conta que tem sido bastante proveitoso o seu trabalho como consultora: “Além de garantir uma renda extra é muito gratificante trabalhar com produtos de qualidade. Nossas clientes adoram e eu nem penso em parar de revender”, afirma.



O Luah Day aconteceu na sede da empresa que fica na região central de Araguaína e contou com a participação de revendedoras do Tocantins e de outros Estados: “Estamos muito orgulhosos com o sucesso do evento e vamos trabalhar para que o próximo seja ainda melhor”, garantiu Thiago Borges, esposo e sócio de Luana no empreendimento.



(Fotos: Paula Fraga)