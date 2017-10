Cemitérios recebem preparativos para Dia de Finados

Os quatro cemitérios públicos de Araguaína, São Lázaro, Monte Sinai, Novo Horizonte e Barros, passam pelos últimos preparativos para receber os visitantes no Dia de Finados, celebrado nesta quinta-feira, 2. Pintura, limpeza, roçagem, poda de árvores e reformas estão sendo concluídas para a data. A estimativa é de que mais de 40 mil pessoas visitem os cemitérios no dia em que, segundo a tradição cristã, costuma-se rezar pelos entes queridos já falecidos.



No Cemitério São Lázaro, o mais antigo da cidade, com mais de 61 anos de existência, haverá a entrega dos Termos de Utilização para as famílias que já apresentaram a documentação para o cadastramento de terrenos.



“Haverá um balcão de atendimento para orientação às famílias que ainda não fizeram o cadastramento. Elas poderão vir nos próximos dias para dar início ao processo”, explicou a superintendente da Fundação de Atividade Municipal Comunitária (Funamc), Valdirene Cesário.



O São Lázaro ainda conta com pintura da capela do local e cobertura fixa na entrada do local para melhor acolher os visitantes. Além disso, todas as instalações elétricas estão recebendo reparos para melhorar a iluminação do cemitério, onde haverá missas às 7h30, às 10 e às 17 horas.



Cadastramento



A Funamc está fazendo o cadastro gratuito para a regularização dos terrenos. O cadastro é necessário para a realização de novos sepultamentos, que só são realizados mediante a apresentação do Termo de Utilização do espaço.



Para realizar o cadastro, basta procurar a administração do cemitério, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, portando a cópia do documento de identidade, CPF, comprovante de residência e a certidão de óbito de todos os sepultados no terreno pertencente à família.



O cadastramento foi iniciado em 2014 e, até o momento, 3.522 cadastros foram realizados, o que representa apenas cerca de 10% dos mais de 35 mil corpos sepultados no local.



Ascom Prefeitura