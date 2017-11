Confira as vagas ofertadas nesta quarta pelo Sine

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta terça-feira (31), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira as oportunidades de emprego:



4288974 Ajudante de vaqueiro 1

4282064 Atendente do setor de hortifrutigranjeiros 1

4282744 Auxiliar de compras 1

4282751 Auxiliar financeiro 1

4268634 Coordenador pedagógico 1

4289056 Costureira em geral 1

4278177 Esteticista 1

4281877 Farmacêutico 1

4279854 Fiscal de higiene 1

4242218 Marceneiro 1

4280585 Marceneiro 1

4281783 Mecânico de manutenção de ônibus 1

4241395 Montador de acessórios 1

4269771 Nutricionista 1

4241420 Pintor de automóveis 1

4203332 Professor assistente de regência de classe 1

4279376 Professor das séries iniciais 4

4282065 Promotor de vendas especializado 1

4284394 Técnico de manutenção eletrônica 1

4245028 Vendedor interno 1

4279027 Vendedor interno 1

4285279 Vendedor pracista 1