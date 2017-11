Preso é liberado depois de não conseguir comparecer em audiência

Um preso foi impedido de comparecer na própria audiência de custódia porque a viatura responsável pelo transporte dos detentos na Casa de Prisão Provisória de Araguaína estava sem combustível. A direção da unidade prisional informou à Justiça que o Estado não pagou despesas do sistema penitenciário e não havia recursos para abastecer o veículo.



O homem foi preso em flagrante no último sábado (28), em Araguanã, também na região norte. Ele responde por embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, resistência e desacato. A audiência seria feita na tarde desta segunda-feira (30) no Fórum de Araguaína, norte do Tocantins.



Apesar da informação constar na ata de audiência de custódia, assinada pelo próprio juiz, a Secretaria de Cidadania e Justiça negou que o preso tenha faltado ao fórum. "A Superintendência do Sistema Penitenciário assegura que o fluxo do combustível fora restabelecido e que não houve nenhuma audiência que não fora cumprida'. A pasta está com um secretário interino porque a ex-secretária Gleidy Braga deixou o cargo após divergências com Estado.



Apesar de não comparecer na audiência, o juiz Francisco Vieira Filho, da 1ª vara da criminal de Araguaína impôs algumas medidas cautelares e determinou que o suspeito seja liberado. Ele vai responder ao processo em liberdade.

G1/TO

O homem deverá comparecer no fórum sempre que for intimado, não poderá ingerir bebidas alcóolicas ou mudar de endereço.