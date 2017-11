Após meses de atraso obras da UTI Pediátrica são concluídas mas aguardam equipamentos para funcionar

Após meses de atraso, as obras para a construção de 10 leitos de UTI pediátrica no Hospital Municipal de Araguaína foram concluídas, mas para funcionar de forma efetiva a unidade aguarda a instalação de equipamentos, mobiliário e contratação de profissionais que são de responsabilidade do Governo do Estado conforme ficou estabelecido no acordo feito com o município.



Ação Judicial



As obras dos leitos de UTI Pediátrica começaram no mês de abril deste ano, quando era na verdade para ter sido entregue neste período pela Secretaria Estadual de Saúde.



Em janeiro de 2014, o Ministério Público Estadual (MPE) propôs uma ação contra o governo estadual solicitando a instalação de leitos de UTI pediátrica em Araguaína. E em julho do ano passado, a Justiça chegou a bloquear R$ 643 mil das contas do governo.



Foram investidos pela Prefeitura R$ 750 mil em obras de infraestrutura na unidade, ampliando a estrutura física do Hospital Municipal Eduardo Medrado.



“Após esta etapa, os equipamentos e implantação serão com o Governo do Estado, juntamente com o Ministério da Saúde”, explicou Dimas. A unidade terá 10 leitos para atender crianças de Araguaína e região com layout moderno, dentro do projeto de humanização da Prefeitura. O Município iniciou a obra para instalação da unidade em abril deste ano.



Sesau



Em nota ao Portal O Norte, a Secretaria Estadual da Saúde informou que se reuniu na última sexta-feira, 27, em Palmas, com o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PR) para alinhar as etapas para iniciar a montagem e instalação dos equipamentos.



A Sesau disse ainda que aguarda ser comunicada formalmente pelo município sobre a conclusão da reforma, bem como sobre os testes elétricos e de gerador para a operação da UTI, destacando que tais ações são fundamentais para garantir a segurança dos pacientes.



A Sesau afirmou também que a partir de 6 de novembro, uma equipe da Secretaria estará em Araguaína a fim de realizar reuniões junto com os técnicos locais para a definição do fluxo de abertura e operacionalização da UTI junto à entrega de mobiliário.



Os materiais e equipamentos serão entregues após definidos os processos, treinamento final in loco e procedimentos para abertura sequencial dos leitos.



Como funcionará



Após a implantação da UTI Pediátrica pelo Estado, a manutenção da unidade seria feita com recursos das três esferas governamentais: Estado, Município e Governo Federal. O Estado ficaria responsável pelo corpo técnico, medicamentos e alimentação. O Governo Federal arcaria com despesas no valor de R$ 120 mil mensais por três meses e após esse período, ficaria em torno de R$ 300 mil. O Município ficaria responsável pelas outras despesas, como água e energia.



Equilíbrio das contas



“Nós enviamos proposta ao Governo do Estado diante da enorme demanda que já temos bancado no Município com serviços regionais e para equilíbrio das contas municipais. Como a Prefeitura tem ficado com a conta maior em serviços de atendimento especializado, na Unidade de Pronto Atendimento, SAMU, CAPS AD e Hospital Municipal, será necessária uma revisão desses valores para que o Município tenha condições de fazer um novo convênio”, apontou Dimas.



Para manter as quatro unidades, o Município paga mensalmente R$ 963 mil, Governo Federal R$ 1,9 milhão e o Estado R$ 252 mil. “Precisamos equilibrar essa conta, nossa proposta é que Município e Estado paguem o mesmo valor nos convênios atuais para que a Prefeitura tenha condições de manter outro convênio”, afirmou o prefeito.