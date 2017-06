Loja Carmen Steffens presenteia clientes em noite especial

A loja Carmen Steffens em Araguaína ofereceu nessa quinta-feira (08), uma noite glamourosa repleta de novidades para suas clientes.



Realizado uma vez por ano, o evento Talk Show é um dia especial em que a Carmen Steffens seleciona 25 clientes, intituladas como CS Lovers, para participar de um bate-papo descontraído e cheio de surpresas.



O Talk Show de ontem contou com a presença Vip do influencer digital, Pedro Brasil, que na oportunidade falou sobre novidades, tendências e dicas de combinações perfeitas pra quem não dispensa se vestir com o estilo e elegância da marca Carmen Steffens.



Pela primeira vez em Araguaína, Pedro Brasil disse que ficou encantado com a recepção na cidade: “É uma cidade maravilhosa, estou sendo muito bem recebido e me sinto feliz em participar ao lado de nossa querida Lúcia Borba desse encanto de evento onde o que importa pra gente é a satisfação de nossas CS Lovers”.



O Portal O Norte também marcou presença no Talk Show, em transmissão ao vivo através da fanpage do site com a participação de Jotta Nunes e Dágila Sabóia entrevistando os convidados, entre eles, a influencer digital Pryscilla Cardoso, que fez questão de comparecer ao evento: “Não tem como não ser apaixonada por Carmen Steffens que é uma loja diferenciada, onde você se sente sempre muito bem cuidada”, disse.

Para a empresária Lúcia Borba, o Talk Show é um momento de descontração mas acima de tudo uma oportunidade de demonstrar o reconhecimento e carinho que a marca tem por suas clientes: “É sempre com muita satisfação e alegria que nós recebemos as nossas amigas e clientes aqui na loja e o Talk Show representa isso, uma vez por ano nós preparamos esse dia maravilhoso para presenteá-las da forma como elas merecem”, disse.

Uma das mais elegantes surpresas do evento ficou para o final, quando cada CS Lover participante recebeu um presente singular: um par de sapatos personalizado com o seu nome.

Uma delas foi a empresária Zilda Pereira, que não escondeu a satisfação em receber o mimo da loja: “Só a Carmen Steffens pra fazer a alegria dessas mulheres poderosas aqui, estou muito feliz em participar do evento, o Pedro Brasil arrasou falando sobre tendências e dicas de looks e a loja está de parabéns”, disse.



Quer conferir um pouco do que rolou no Talk Show da Carmen Steffens? Clique aqui e assista ao vídeo de nossa transmissão.