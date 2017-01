Confira 7 comportamentos que deixam você menos atraente

Nem tudo está na beleza física ou na personalidade, diversos estudos revelam que existem costumes e comportamentos que podem arruinar a sua imagem. Se há pouco tempo se descobriu que o que atrai os homens são os lábios carnudos das mulheres mais do que seu traseiro bem torneado ou um decote de dar vertigem, também é possível explicar por que elas não despertam sua atração. Segundo a ciência, a resposta está nesses 7 detalhes:



Comportamentos pouco atraentes



1. Demonstrar estresse



O pior inimigo da sua vida profissional também poderia ser o da emocional. As pessoas estressadas são menos atraentes de acordo com vários estudos, especialmente, quando se trata de atrair os homens. Uma pesquisa revelou que para o sexo masculino os rostos mais bonitos de mulheres são aqueles com níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse.



2. Parecer muito feliz



É claro que a infelicidade não é sexy. Mas transmitir uma atitude exagerada de felicidade, tão pouco crível e passar a vida esbanjando seu sorriso à toa também não é atraente. Este fenômeno afeta principalmente as mulheres, explica um estudo, já que elas preferem os homens mais sérios.



3. Não ter senso de humor



Se ser exageradamente muito feliz não agrada, o extremo oposto também não. Ter humor é algo extremamente sexy e a razão é clara: ter este sentido bem afiado é um sinal de inteligência, outro dos grandes atrativos que seduzem a ambos os sexos. Ter o físico mais gracioso do mundo não vai te servir muito se você não souber rir ou se você é capaz de entender as piadas do seu parceiro.



4. Não ter uma boa conversa



Esta questão não é novidade: as mulheres preferem homens que sabem como contar histórias aos que são fisicamente privilegiados. E na direção oposta, a mesma coisa acontece com eles, que também gostariam de ter parceiras que são boas conversadoras.



5. Não ter um rosto agradável



E se trata de agradável de beleza, mas de conseguir transmitir bondade e o fato de ser uma boa pessoa. Um estudo realizado na China mostrou que os homens são mais atraídos pelos rostos que têm uma aura de doçura e parecem ser uma boa pessoa.



6. Não mostrar interesse na outra pessoa



Não há nada mais atraente do que o seu parceiro demonstrar que gosta de você. Um dos fatores que atrai as pessoas é o conhecimento que o outro está interessada nele. Ou seja, para fazer o tipo difícil e inacessível pode contraproducente se você acha que essa é uma técnica de sedução excelente.



7. Ter uma aparência descansada



Pode até ser que as olheiras e o cabelo despenteado próprio das festas do pijama muito loucas pareçam sexy de fotografar. No entanto, quando se trata de namoro, é justamente o oposto: dá a impressão de ser uma pessoa triste, insalubre ou irresponsável.