WhatsApp para iOS agora permite enviar mensagens sem internet

O WhatsApp ganhou ontem uma atualização para iOS que permite que os usuários enviem mensagens mesmo quando não há conexão com a internet. Segundo o MacRumors, antes da mudança, o aplicativo até permitia que a mensagem fosse escrita, mas não possibilitava que o botão de enviar fosse apertado.



Com isso, usuários que quisessem enviar várias mensagens precisavam deixá-las escritas quando a internet falhava. A atualização para a versão 2.17.1, porém, elimina esse problema. As mensagens ficam em espera até que uma conexão seja estabelecida e, então, são encaminhadas pelo aplicativo aos contatos, da mesma maneira como no Android.



Fonte: Olhar Digital