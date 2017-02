Confira 20 maneiras de substituir a pergunta: como foi na escola hoje?

“E aí… como foi na escola hoje?”



Eu sei, você é uma pessoa legal, quer puxar conversa. E acredito que esteja, genuinamente, curios@ para saber como foi o dia na escola.



Mas nós dois sabemos o que acontece depois. Quer apostar como eu sei?



“Foi tudo bem”.



Ou, “legal”.



Uma vez eu até ouvi um “an-hã”, o que prova que a pergunta nem sequer entrou pelo ouvido.



Simplesmente não funciona. Bate-e-volta.



Mas como esse momento é uma das poucas oportunidades de uns minutinhos de papo e também uma chance de acompanhar a rotina na escola, aqui vão algumas alternativas para você usar no lugar do CFNEH?



Vamos lá:



20 alternativas para trocar a pergunta vaga por outra que funciona



#1. Qual foi a coisa mais legal* que aconteceu hoje na escola? (*bizarra, *chata, *barulhenta, *etc)



#2. Conta aí uma coisa que fez você dar risada hoje.



#3. Se você pudesse escolher, quem você colocava sentado ao seu lado? Por que? (ou jamais colocaria do seu lado?)



#4. Qual é o lugar mais descolado da escola?



#5. Qual foi a maior absurdice que você ouviu alguém falando hoje? (sim, pode inventar umas palavras)



#6. Se eu encontrasse com a sua professora no supermercado e perguntasse sobre você, o que será que ela ia dizer?



#7. Você ajudou alguém hoje?



#8. Se a gente fosse fazer um video dos Vingadores na sua classe, quem a gente colocava como o Hulk? (e vai mudando o personagem)



#9. Me ensina alguma coisa que te ensinaram hoje? ( e vai dando de burrão, vai falando “como assim?”, “que demais! Me explica melhor vai”, etc)



(essa sempre foi minha preferida. Acho que até hoje meu filho me acha o maior ignorante do mundo)



#10. Qual foi a parte mais bacana do dia, que você ficou mais feliz?



#11. Teve alguma hora que você virou uma gelatina de tanto tédio?



#12. Se aparecesse um disco voador para sequestrar alguém, pra quem você apontava?



#13. Com quem você gostaria de brincar no recreio mas nunca brincou?



#14. Me conta uma coisa bem bem boa que aconteceu hoje.



#15. Qual você acha que é a palavra preferida da sua professora? Uma que ela vive falando?



#16. Se você ganhasse a escola de presente e virasse o dono de tudo, o que você faria?



#17. E o que você ia cancelar do que tem hoje? tem alguma coisa?



#18. Quem é a pessoa mais engraçada da sua classe? Me conta uma palhaçada que ela fez hoje.



#19. Se você fosse convidado para ser o professor amanhã, durante o dia inteiro, o que você faria?



#20. De todos os que estão lá dentro do seu estojo, quem é que trabalha mais? Por quê?



Enfim, não é nada científico, nem nada assim. É só uma dica bem prática para conseguir conversar e ao mesmo tempo acompanhar a rotina dos pequenos. O truque é fazer perguntas disfarçadas, cheias de fantasias e chegando pelas beiradas. Na verdade, quanto menos perguntar melhor, só comece o assunto e pronto. Nunca um tiro direto como o “CFNEH?”, porque elas percebem que você tá xeretando, desde pequenininhas. E te colocam pra correr com um “foi legal” e pumba, acabou sua chance de conversar sobre a escola. Você coloca um disco voador na pergunta e ela acaba respondendo muito mais do que você imagina (preste atenção nas entre-linhas das respostas).



O confinamento forçado dentro do carro é uma benção. Aproveite-o com sabedoria.



Ajude outros adultos: mande mais sugestões de perguntas aí pelos comentários. A técnica funciona por uns bons anos, mas a abordagem vai precisar evoluir e ficar bem mais sutil e inteligente.



Fonte: UP da Teor Die