Confira algumas razões importantes para deixar seu bebê andar descalço

Não tenho dúvida de que quando as crianças andam descalças elas são mais felizes. Digo isso pensando em minha filha. Uma das primeiras coisas que ela fazia quando chegava a casa era tirar seus sapatinhos. Ela os odiava! Sempre perdia os sapatos de crochê e aqueles sapatinhos de ponto tão bonitos quando saíamos para passear no carrinho. Em casa, a gente sempre ficava descalça. Quem não gosta de caminhar com os pés descalços pela casa, pela areia da praia ou pela grama?



Acredito que se muitos bebês e crianças gostam de andar descalços, deve ter algum sentido. Outra coisa é a preocupação dos pais no caso desse hábito propiciar os resfriados e danos aos pés. O costume de andar descalço não é somente cômodo para as crianças, mas também oferece muitas vantagens a elas:



1 – Faz com que as crianças conheçam mais acerca do seu corpo, vejam como os dedinhos dos seus pés se movem e o seu cheiro. Minha filha, por exemplo, adorava colocar o pé na boca, após o banho. Para isso, eu tinha que manter sempre as unhas dos pés bem cortadas para ela não se machucasse.



2 – Ajuda na formação do arco da planta do pé, evitando assim os pés planos. Com efeito, quando minha filha começou a dar seus primeiros passinhos o médico aconselhou que ela caminhasse descalça, na ponta dos pés e dos calcanhares para estimular o desenvolvimento do arco do pé. Além disso, que comprássemos um calçado adequado.



3 – Facilita e estimula as crianças a caminharem.





4 – Oferece mais experiências sensoriais à criança, especialmente se caminha descalça sobre a areia da praia, grama, de um jardim ou em outra superfície diferente. Os pais devem se assegurar que o local que a criança vai pisar não tenha objetos estranhos que possam machucar os pés da criança.



5 – Evita que as crianças tenham fungos, assim como calos e mau odor nos pés. Suam menos.



No caso da criança sentir frio ou que os pais se preocupem pela sua saúde, é recomendável que ao invés de colocar um sapato, seria melhor uma meia com antideslizante na planta. Assim a criança não escorregará. Também é importante que os pés das crianças estejam sempre secos.



O movimento do bebê através dos pés descalços pode melhorar seu desenvolvimento intelectual. Isso é o que revela um estudo feito pela professora da Escola Universitária de Enfermagem, Fisioterapia e Podologia da Universidade Complutense de Madrid, Isabel Gentil García. O estudo se chama ‘Podologia preventiva: crianças descalças, crianças mais inteligentes’. Nesse estudo, Isabel faz uma dura crítica à difusão de calçados para bebês ‘pré-andantes’, assim como a excessiva recomendação de alguns pediatras de calçar aos bebês. Para ela, os sapatinhos são recomendáveis para abrigar os pés dos bebês.



Vilma Medina

Diretora de Guiainfantil.com