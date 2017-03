Aprenda agora 9 receitas de beleza simples e caseiras usando abacate

O abacate é um alimento incrível e cheio de benefícios à saúde. Rico em vitaminas, proteínas, cobre, fibras e gorduras monoinsaturadas (as gorduras “boas”), seu consumo pode reduzir o colesterol, fortalecer a saúde ocular e melhorar a digestão.



Mas, você sabia que ele também pode ser um incrível aliado da sua beleza? Isto porque é rico substâncias antioxidantes como as vitaminas A e E que, segundo a dermatologista Helena Zantut, são ótimas para o rejuvenescimento da pele, já que lutam contra os radicais livres e ajudam a prevenir rugas.



Confira as receitas abaixo para incorporar o abacate aos seus cuidados diários. Os resultados são surpreendentes. Fáceis de fazer, elas vão deixá-la ainda mais bonita!



1. Máscara facial



Evite os componentes químicos que os produtos de beleza industrializados têm de sobra. Em vez disso, aposte na máscara caseira feita com abacate e iogurte natural para hidratar a pele do rosto. A receita é simples: lave bem o rosto com sabonete neutro; em um recipiente, junte a polpa de meio abacate com um pote de iogurte natural e misture bem até formar uma pasta; aplique no rosto todo, deixe agir por 20 minutos e enxágüe bem em água corrente. A receita é infalível! Já na primeira aplicação ela remove as células mortas e restaura o brilho da sua pele.



2. Hidratante corporal



Os óleos naturais do abacate penetram profundamente na pele, e podem funcionar como um potente hidratante para peles ressecadas. Basta amassá-lo bem até formar um creme e espalhar na área desejada, deixar por 10 a 15 minutos e lavar em água morna.



3. Efeito anti-olheiras



As olheiras podem ser um pesadelo na vida de qualquer mulher! Então, que tal se livrar delas com um tratamento caseiro de abacate com aveia? O abacate revigora a pele, descongestiona os vasos capilares e ajuda a melhorar o aspecto da pele na região ao redor dos olhos. Já o cereal tem poder calmante e ajuda a suavizar o tom das olheiras. Para preparar, é fácil: junte três colheres de aveia a meio abacate amassado e misture bem até formar uma pasta. Como rosto limpo, aplique na região ao redor dos olhos e deixe agir por cerca de 30 minutos. Depois, lave o rosto com água corrente. Para melhores resultados, aplique a máscara diariamente.



4. Creme para estrias



A mistura de abacate com a planta Aloe vera (conhecida popularmente por babosa) pode ser um ótimo tratamento caseiro para suavizar estrias – isto porque ambos oferecem flexibilidade à pele, ajudando em sua recuperação. Para obter os benefícios, junte meio abacate, um talo de babosa e uma colher de óleo de amêndoas. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Aplique a máscara sobre os locais onde deseja suavizar as estrias massageando suavemente. Deixe agir por cerca de 20 minutos e enxágüe bem.



5. Redutor de rugas



O abacate é uma ótima opção para quem quer manter a pele sempre jovem sem gastar fortunas com cosméticos. Isto porque a fruta é rica em vitaminas A e E, componentes que estimulam o colágeno e conferem um aspecto saudável à pele. Rico em antioxidantes, uma boa máscara com o abacate ajuda a suavizar linhas de expressão, pés de galinha e outras marcas do envelhecimento. Anote a receita: corte a polpa do abacate em pedaços, amasse bem e misture com soro fisiológico até formar um creme homogêneo. Aplique no rosto e deixe agir por 20 minutos. Em seguida, enxágüe bem com água morna.



6. Condicionador capilar



O abacate pode ser ótimo para deixar seus fios hidratados e brilhantes. Amasse um abacate com água até formar uma massa. Aplique nos cabelos úmidos e penteie para espalhar a mistura. Deixe agir por cerca de 15 minutos e enxágüe bem com água fria. A receita vai deixar suas madeixas macias e hidratadas!



7. Queimaduras solares



Para aliviar a dor e o desconforto das queimaduras de sol, aposte no abacate! Basta amassar a polpa e aplicá-la diariamente no local da queimadura.



8. Contra poros abertos



Para evitar os poros abertos no rosto, misture meio abacate a uma colher de mel e aplique sobre o rosto por 30 minutos. Depois, enxágüe com água morna. Rico em vitaminas, o mel também ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele, como manchas, rugas e flacidez.



9. Manchas e cicatrizes



Por seu poder de nutrir a pele, o abacate pode ajudar a atenuar manchas e cicatrizes. Faça uma massa com a polpa do abacate maduro e friccione no local. Deixe agir por 10 minutos e lave a região com água fria. Repita o tratamento diariamente.



Fonte: Dicas de Mulher