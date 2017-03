Aprenda 9 receitinhas para tirar manchas de mofo em roupas

O aparecimento de manchas de mofo na roupa pode ser resultado de vários fatores, entre eles a umidade no armário ou as paredes de nossa casa. Especialmente as roupas de algodão e outros materiais orgânicos, são uma fonte de alimentação perfeita para o aparecimento de mofo. De maneira que, deveremos ter especial cuidado com este tipo de roupa se queremos evitar que isso aconteça. Mas, se as suas roupas foram afetadas com a umidade e você deseja saber como tirar manchas de mofo da roupa, neste artigo de umComo.com.br mostramos-lhe alguns truques bastante eficazes.



Instruções:



1 - As manchas de mofo na roupa são muito prejudiciais, não só para suas roupas mas também para você. Podem causar erupções na sua pele, espirros e outros sintomas de alergia. Uma forma de reconhecer as manchas de mofo antes de vê-las é através do cheiro. Quando as manchas de mofo são bastante grandes, a roupa deita um forte cheiro de umidade quase insuportável. Por isso, é importante que controle a umidade de sua casa e evite o aparecimento dessas manchas.



2 - Uma forma muito eficaz para tirar manchas de mofo da roupa é colocar a roupa de molho com água e água sanitária. Acrescente meia xícara de água sanitária para cada litro de água e deixe a roupa de molho durante uma ou duas horas, em função da dimensão da mancha. Passado este tempo, lave a roupa normalmente.



3 - O vinagre é outro produto muito eficaz para eliminar manchas de mofo da roupa. Além disso, é um forte remédio contra o mau cheiro produzido pelo mofo. Pegue num recipiente e acrescente uma xícara de vinagre branco por cada litro de água e coloque as roupas manchadas de molho durante uma ou duas horas. Após esse tempo, lave a roupa com sabão como costuma fazer. Se a mancha continua, repita o processo.



4 - Se preferir experimentar outros remédios caseiros para tirar manchas de mofo da roupa com produtos mais naturais pode fazê-lo com bórax. Compre um sabão com bórax e lave sua roupa com ele em água quente ou compre bórax em pó. Acrescente meia xícara de bórax em pó para cada litro de água e deixe a roupa manchada de molho durante uma hora. É necessário que a água esteja muito quente. Após a hora estipulada, lave a roupa normalmente.



5 - Para manchas de mofo pequenas faça uma mistura com vinagre e bicarbonato de sódio e estenda sobre a mancha de mofo da roupa. Deixa-a atuar durante dez minutos e esfregue-a com uma escova fazendo movimentos circulares suaves. Depois, lave a roupa normalmente.



6 - Outra opção para as manchas de mofo não muito grandes, é misturar o suco de limão com um pouco de sal até formar uma massa e aplicar a solução sobre a mancha. Deixe secar e absorva as esporas de mofo. Depois, lave a roupa como normalmente. Para tecidos como o algodão ou o poliéster este é um remédio muito eficaz, mas com fibras mais delicadas pode danificar a roupa.



7 - Para tirar manchas de mofo em roupa de couro primeiro esfregue a mancha com uma escova de cerdas suaves. Depois, deixe a roupa em um lugar onde penetre sol para secar. Depois, pode tirar a mancha de mofo com sabão bactericida e água ou com álcool.

Para tirar manchas de mofo do couro com álcool, acrescente partes iguais de álcool desnaturalizado e água em um recipiente e mergulhe um pano. Esfregue suavemente a mancha com o pano molhado e deixe secar a roupa de couro.



8 - O aparecimento de manchas de mofo nos sapatos de couro também é muito frequente. Para combatê-las, misture vinagre e água em partes iguais. Umedeça um pano com a solução e esfregue suavemente as manchas de mofo.



Para os sapatos de camurça utilize um produto especial para camurça e siga as instruções do produto.



9 - As manchas de mofo são difíceis de tirar mas com estes remédios caseiros seguramente você não terá problemas e poderá eliminá-las. Tente algum desses processos e diga adeus às manchas de mofo de sua roupa.



Fonte: Uncomo