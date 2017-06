Atriz perdeu os dentes da frente por causa de estresse

Demi Moore surpreendeu ao contar um episódio não tão glamoroso de sua vida durante participação no programa de Jimmy Fallon. A atriz revelou que perdeu os dois dentes da frente por causa do estresse acumulado e fez um alerta sobre a seriedade do assunto.

“Eu perdi meus dois dentes da frente. Adoraria dizer que foi andando de skate ou algo muito legal. Mas acho que é importante compartilhar porque é, literalmente, depois das doenças do coração, a segunda maior causa de morte nos Estados Unidos, que é o estresse. O estresse arrancou meus dentes da frente”, falou.



No talk show, a atriz mostrou uma foto de quando estava sem os dentes e disse que suas filhas amaram sua versão “banguela”. “Elas disseram que me deixa mais vulnerável e mais humana”, se divertiu.



Fonte: JP