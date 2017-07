Jovem constrói 'restaurante' para cães de rua se alimentarem

Potes com ração, cobertura para proteger do sol e da chuva, um sistema de abastecimento de água especial e até iluminação para a escuridão da noite. A estrutura do 'restaurante popular' para cachorros de rua, construída pelo jovem João Araújo, de 29 anos, no fim de semana em Palmas, é o resultado da paixão por cães misturada com a revolta pelo abandono de vários animais nas ruas da capital.



Ele conta que há muito tempo cuidava dos cachorros de rua na região onde ele mora, deixando potes com água e ração para os pets em frente a casa dele. A iniciativa surgiu para ter um lugar mais organizado, fácil de abastecer e que tivesse um pouco de conforto para os animais.



"Eu já colocava, mas eu trabalho o dia inteiro. Aí às vezes ficava pra minha mãe colocar, mas nem sempre dava e acabava faltando. Agora não vai faltar mais. É mais fácil de reabastecer e o reservatório da água tem 20 litros", explica. O sistema de abastecimento foi desenhado para manter o pote sempre cheio.



"A fome é a mesma, pra ser humano ou pra cachorro. A diferença é que a gente tem como pedir, eles não. Ainda tem gente que bate, dá pedrada, se eles chegam perto abanando o rabo. Mas a fome pra eles e pra gente é a mesma"



A vontade de cuidar dos animais ficou ainda mais intensa depois que o cachorro que ele tem em casa foi diagnosticado com câncer. "A gente tem que dar remédio e cuidar muito ele. Ele tem uma ferida no nariz que não fecha completamente, mas que com os remédios para de abrir", disse.



A iniciativa conquistou os Palmenses. Em menos de 24 horas foram mais de 20 mil visualizações e de tanto receber pedidos de outros interessados em ajudar ele resolveu organizar um sistema. As lojas de moto peças da rede onde ele trabralha se tornaram pontos de coleta. São quatro espalhadas pela capital.

"Eles sempre foram espertos. Quando era lá em casa eles sabiam a hora certinha, sempre iam lá pedir a comida se atrasava. Agora vai ser toda hora, não vai faltar para nenhum", comemora. Ele ainda não sabe a quantidade de ração que vai precisar para abastecer o restaurante, mas a satisfação dos primeiros 'clientes', já é suficiente para compensar o esforço de João.