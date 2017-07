Confira agora boas ideias para entreter as crianças nas férias

As escolas param duas vezes por ano, mas, infelizmente, as férias dos pais que trabalham, geralmente, só acontecem uma vez. Por isso, nem sempre é possível viajar com as crianças no recesso letivo de julho. Mas, e aí, o que fazer para distrai-las o mês todo?



Com as temperaturas mais baixas no lado de fora de casa na maior parte do país, o jeito é improvisar com opções mais quentinhas ou da porta para dentro. Brincadeiras lúdicas e atividades criativas são a melhor saída.



Para te ajudar, listamos algumas ideias que vão divertir a garotada.

Festa do pijama



Já que toda a turma está de férias também, a dica é chamar três ou quatro amiguinhos para dormir em casa. “Monte uma cabana, coloque os colchões no chão e ligue as lanternas!”, aconselha Andréa Siqueira, diretora pedagógica da Escola Almanaque. A cabana nem precisa ser muito complexa: junte lençóis com prendedores de roupa e pronto. “Deixe dentro dela algumas cestas com livros para que as crianças possam manusear”, acrescenta Daniela Montelatto Bortolussi, da equipe pedagógica da escola. Para complementar, sirva como lanche espetinhos de frutas ou sanduíche no palito, que são uma ótima opção de comidinha!



Jogo da memória caseiro



Mais legal do que já comprar é fazer o próprio brinquedo, não é? E o jogo da memória é uma opção fácil e divertida. Segundo Andrea, é só pegar 20 tampas de leite ou recortar 20 círculos de papelão e colar pares de adesivos nas tampas ou círculos. Se preferir, podem ser feitos com desenhos também e, dependendo da idade da criança, até com duplas de associações, como por exemplo, violão e bateria, maçã e banana, sol e lua etc. Outra opção é buscar na web alternativas que só precisam ser impressas. Aqui em Babble mesmo você encontra jogos de memória com a turma de A Princesa e O Sapo, com os parceiros de Aviões e os queridos de Frozen - Uma Aventura Congelante. Depois, é só brincar!

Momento artista



Independentemente da idade, toda criança gosta de pintar. Flávia Alves, jornalista, doula e mãe de Gabriel, 11 anos, Felipe, 6, Giovana, 3, e Laura, 5 meses, conta que eles adoram pintura a dedo. “Com cartolinas no chão, eles pintam o papel, o chão e a si mesmos”, conta, rindo. É só escolher aquelas roupas mais velhinhas e mãos à obra! E vale até incluir a família todinha na brincadeira. Nesse caso, escolha uma tela grande e participem todos de uma pintura em grupo. Criatividade em ação! Ah! O novo quadro pode até ser usado na decoração da casa.



Lanche da tarde com os amigos



Leve as crianças para a cozinha! Elas vão adorar participar ativamente da preparação de algum prato. Pode ser bolo, pizza, biscoitos etc. A dica é aproveitar os quitutes preparados para comer com os amigos. A sugestão das educadoras para deixar tudo ainda mais interessante é colocar um tema para o encontro. Pode ser Chá das Princesas, Tarde do Cupcake, Lanche dos Super-Heróis, Baile de Máscaras, Happy Hour de Aventuras, Encontro de Animais da Floresta, Reunião de Futuras Profissões ou o que mais a imaginação mandar. O interessante do tema é pedir para as crianças se fantasiarem e curtirem!



Hora da história com muita arte



Daniela e Andréa também indicam preparar fantoches em casa. Basta escolher com a criança várias figuras de revista. Depois, peça para que recorte cada uma delas e cole uma a uma em palitos. Para completar, faça um retângulo vazado em uma caixa de sapato para que o pequeno crie uma história com os fantoches. A turma mirim sempre gosta! Outra opção é usar bexigas. É só dar aos miniartista um ou mais balões cheios e canetinhas. Aí, é só soltar a imaginação!



Boliche de garrafa PET



Reaproveitar é a palavra de ordem - com muita diversão, claro. Colete 12 garrafas PET e deixe que a criança cole em cada uma das garrafas uma imagem. Encha-as com água ou areia. Depois, faça bolas de meias usadas e é só deixar tudo posicionado para começar a brincadeira.

Mão na massa



Crianças adoram massinha! Por isso, a dica é fazer opções caseiras. “Aqui em casa, já fizemos algumas vezes e a bagunça foi garantida. A mistura é muito simples e a brincadeira começa já na preparação”, conta Flávia. É só misturar farinha de trigo, água quente e uma pitada de sal e ir mexendo com as mãos até alcançar o ponto. Para colorir, você pode incluir corante comestível ou gelatina em pó, que deve ser diluída na água antes de ser adicionada à farinha.



Desfile de moda



Dar liberdade para as crianças montarem looks e combinações é certeza de muita diversão. E se nessa brincadeira ainda estiverem incluídas opções de roupas do papai e da mamãe, melhor ainda. “Chame três ou quatro amigos e abra seu armário. Separe algumas peças de roupas e sapatos e deixe que as crianças escolham o que vestir. Coloque também uma música para embalar o desfile e aproveite!”, ensina Andréa.



Boca do sapo



Peça ajuda para a criança e em uma caixa grande – bem grande! – desenhe um sapo. Faça-o com uma boca bem avantajada e recorte-a, deixando um buraco para que bolas sejam lançadas, de um tamanho que a criança consiga acertar. “Ganha quem lançar mais bolas dentro da caixa!”, ensina Andréa.



Fonte: Babble