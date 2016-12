Cantora Solange Almeida anuncia saída da banda Aviões do Forró

Em um comunicado divulgado em suas redes sociais na noite dessa quinta-feira, dia 22, a cantora informou oficialmente que seguirá carreira solo. “Encerro minha história junto a uma das maiores bandas do país com a sensação de dever cumprido, torcendo infinitamente pelo sucesso do meu parceiro e amigo pra vida toda, Xand, bem como de toda a diretoria e empresários do Aviões que é uma realidade e vai continuar com a mesma alegria e irreverência de sempre sob o comando do meu Xand Avião. Não será o fim de uma linda história, mas um recomeço”, afirmou.



Solange ainda aproveitou a ocasião para agradecer o carinho dos fãs ao longo de todos esses anos. “Valeu a pena cada vez que subi ao palco mesmo cansada ou com alguma dificuldade, mas que tudo desapareceu ao ver cada olhar e sorriso. É reconfortante saber que muitos se deslocaram por quilômetros ou até em outros Estados para estarem conosco”.



A cantora continuará fazendo shows com o grupo até o Carnaval. A última apresentação está prevista para ocorrer no 28 de fevereiro, no Piauí. Em meio à turnê de despedida, ela gravará seu primeiro DVD solo no dia 8 de fevereiro no Citibank Hall, em São Paulo.



Veja o comunicado na íntegra:



"Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá" já cantarolava o mestre Gil. Tudo na vida é um ciclo que tem seu inicio, meio e fim, mas que nem tudo é o fim. Minha relação com meus fãs vai além de fã-clube, por isso escolhi aqui para falar de um assunto que muitos já sabem, isso fideliza nossa relação de amor. Lembram do que eu sempre disse? Calma, gente! Se um dia isso acontecer vocês serão os primeiros a saberem, por isso dispensei nota oficial para comunicar olho no olho de cada um de vocês que vamos começar a minha despedida do Aviões. Não sei como estou conseguindo vos digitar porque afinal são 14 anos de uma história linda que se eu tivesse que resumir em uma única palavra certamente seria: gratidão!



Valeu a pena cada vez que subi ao palco mesmo cansada ou com alguma dificuldade, mas que tudo desapareceu ao ver cada olhar e sorriso. É reconfortante saber que muitos se deslocaram por quilômetros ou até em outros Estados para estarem conosco.



Mas algumas histórias precisam que alguns capítulos acabem para que outros comecem. Encerro minha história junto a uma das maiores bandas do país com a sensação de dever cumprido, torcendo infinitamente pelo sucesso do meu parceiro e amigo pra vida toda, Xand, bem como de toda a diretoria e empresários do Aviões que é uma realidade e vai continuar com a mesma alegria e irreverência de sempre sob o comando do meu Xand Avião. Não será o fim de uma linda história, mas um recomeço.



Tudo o que vivi se tornarão grandes lembranças em meu coração, podem ter certeza que valeu a pena. E é por isso que sempre digo para nunca deixarem de sonhar e nem de irem atrás de realiza-los porque a vida é feita de desafios. A certeza que temos é que teremos uma nova caminhada pela frente, mas sempre carregando no coração aqueles que construíram este sonho comigo: o meu @XandAvião, @isaiasCds, @CarlosAristides @ClaudioMelloCe e #ZequinhaAristides E não esqueçam... se alguém ligar para você às Duas e 23, foi a Solange Almeida".



