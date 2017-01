Mirella Santos passa Ano Novo longe da filha e é criticada na web

Mirella Santos começou o ano já se defendendo de críticas em seu Instagram. Ela e o marido, Wellington Muniz, o Ceará, decidiram deixar a filha, Valentina, com a família durante o Ano Novo, enquanto eles curtem o inverno europeu em Paris.



Mirella publicou um vídeo da filha no Instagram, desejando feliz 2017. "Minha vida!! Ai, que saudades, minha vida", escreveu ela, na legenda. Mas daí apareceram seguidores para dizer que ela nunca deveria ter deixado a filha com a família me sim levado a menina com ela.



"Não passaria nunca longe do meu filho, não sabemos o que pode acontecer daqui 1 segundo, temos que aproveitar cada instante, e um momento como esse é marcante tanto para os pais quanto para os filhos", escreveram. Mirella respondeu: "Pois é, mas se você não cuidar do casamento seu filho cresce e você fica sozinha, minha filha está com a pessoa que mais confio na vida e feliz".





Outra seguidora disse que era 'lamentável' a atitude dela. "Lamentável é você perder seu precioso tempo se preocupando com a minha vida. Fica a dica. Feliz ano novo!!! Vai ser feliz e viver a sua vida", disse a mulher de Ceará.