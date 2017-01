É possível clarear manchas nas axilas com Bepantol?

Algumas regiões da pele são mais sensíveis e, por isso, costumam sofrer com irritações causadas por agentes externos. A depilação, por exemplo, é uma forma de agressão que pode fazer até mesmo com que apareçam manchas na pele, deixando essas áreas mais escuras.De acordo com a dermatologista Christiane Gonzaga, membro das Sociedades Brasileira e Americana de Dermatologia, o problema é mais comum em pessoas mais morenas, que têm uma tendência ao escurecimento das axilas e virilhas. Para evitar as manchas, há alguns truques caseiros que podem funcionar.

O Bepantol, por ter função regeneradora, cicatrizante e hidratante, pode ser um aliado nesses casos. Utilizado inicialmente para assaduras de bebês, o produto se tornou um dos queridinhos nos cuidados com a beleza. No caso do clareamento de manchas, ela explica que ele deve ser aplicado de 2 a 3 vezes ao dia e que funciona de forma indireta. "Ele reconstrói a barreira cutânea da pele, melhorando a qualidade e hidratação da pele e evitando que as agressões externas causem os pigmentos e façam surgir as manchas. Assim, age de forma indireta no clareamento", explica.



Já em outras partes do corpo o uso do Bepantol na pele não é indicado. "Ele pode ser utilizado para hidratar a região dos olhos e os lábios, mas não deve ser aplicado em todo o rosto, pois pode causar cravos, espinhas e aumentar a oleosidade", afirma.



Fonte: Bolsa de Mulher