As novas temporadas das séries mais esperadas para 2017

Tudo o que os fãs mais afoitos das séries de TV querem é que o tempo passe rápido e traga de presente em 2017 as novas temporadas dos seus programas prediletos. Game of Thrones, Orange Is The New Black, Sherlock são alguns exemplos de programas que disseram até logo com grandes ganchos e deixaram os telespectadores apenas com teorias e um calendário com dias para serem contados.



É o maior sucesso da televisão atual e ninguém sabe o que vai acontecer. Fotos tiradas às escondidas nos sets de filmagens indicam uma grande evolução para a personagem de Daenerys (Emilia Clarke), com novas alianças esperadas há tempos pelos espectadores, no que promete ser a preparação para a grande batalha pelo trono Westeros. A HBO adiou a estreia da nova temporada (que será mais curta) do usual mês de abril para o meio do ano, entre junho e julho, sem data certa confirmada por enquanto. Tudo isso porque o desenrolar da história agora se passa no frio e sombrio inverno da terra medieval criada por George R.R. Martin, e as filmagens precisaram ser postergadas para os locais de filmagem se adequarem à estação.



Stranger Things

A estreia sensação do ano foi Stranger Things, que conquistou milhares de fãs no mundo todo instantaneamente com sua trama oitentista e cheia de referências a outras produções de ficção científica. O sucesso foi tanto que a Netflix confirmou uma segunda temporada para 2017, que promete abordar mais os mistérios envolvendo a personagem Eleven/Onze (Millie Bobby Brown). A trama se passará no outono de 1984, um ano após os acontecimentos da primeira temporada. O serviço de streaming ainda não indicou a data de retorno da série, mas já divulgou os títulos dos nove novos episódios.



Orange Is The New Black



O título mais popular da Netflix teve a sua temporada mais forte em 2016 e acabou com um grande gancho: uma rebelião na prisão após a morte de Poussey (Samira Wiley), com a, até então ingênua, Daya (Dascha Polanco) apontando uma arma para um guarda. Ainda não há nenhuma informação sobre a trama da quinta temporada, mas o que se sabe é que o programa está longe de acabar, pois já foi renovado até o seu sétimo ano. O jeito é esperar até junho, quando a Netflix vai liberar os 13 novos episódios, para acompanhar a imprevisível história com muita crítica social, racial e de gênero.



House of Cards



Apostando em Claire Underwood (Robin Wright), House of Cards apresentou uma das melhores temporadas em 2016. Mas o drama político tende a esquentar ainda mais, pois o último episódio da quarta temporada trouxe Frank (Kevin Spacey) e a esposa tentando negociar com terroristas, enquanto uma reportagem de jornal está prestes a ser publicada, prometendo abalar todo o poder que o casal construiu. A Netflix ainda não divulgou a data da estreia dos novos episódios, mas isso deve ocorrer entre o final de fevereiro e começo de março, como nos anos anteriores.



Sherlock



Se tem uma série que sabe deixar seus fãs esperando por muito tempo é Sherlock. A última temporada foi exibida no começo de 2014, e deixou um grande gancho com o suposto retorno do vilão Moriarty. Em 2016 foi exibido um capítulo especial, mas que não desenvolveu tanto a trama envolvendo o antagonista, apenas liberou mais pistas e mistérios para os três episódios da quarta temporada, que começa a ser exibida pela BBC a partir de 1º de janeiro de 2017. O destino do programa é sempre incerto, por ser uma produção cara e seu protagonista, o ator Benedict Cumberbatch, estar cada vez mais ocupado com trabalhos no cinema. Por isso, boatos indicam que a próxima temporada pode ser a última, mas os fãs torcem para que o detetive retorne, mesmo que demore.



Sense8



A série de ficção científica explodiu no Brasil, tanto que os produtores decidiram gravar cenas da segunda temporada durante a Parada Gay de São Paulo. Os fãs estão há mais de um ano sem novos episódios, já que a primeira temporada (com 12 capítulos) foi lançada em junho de 2015. Para acalmar os ânimos, a Netflix vai liberar um especial de Natal, com duas horas de duração, no dia 23 de dezembro. Já os aguardados 10 novos episódios estreiam no dia 5 de maio de 2017.



The Walking Dead



A sétima temporada de zumbis entrou em hiato no dia 11 de dezembro e retorna com a sua segunda parte, com oito episódios, em fevereiro de 2017. Mas a oitava temporada já está confirmada para o segundo semestre do ano que vem. E os fãs podem esperar um grande retorno, pois o oitavo ano já começa com o 100º episódio do programa, um número que todos os produtores preparam algo especial, e se tratando de The Walking Dead é melhor preparar o coração.



Girls



Quando estreou em 2012, Girls se tornou um fenômeno, assim como a sua criadora Lena Dunham. Com o passar dos anos, a série começou a perder sua força. Em 2017, o programa encontra o seu fim, com sua sexta temporada, que começa a ser exibida pela HBO a partir do dia 12 de fevereiro. Nos últimos 10 episódios, os espectadores conhecerão o destino de Hannah (Lena Dunham) e suas amigas, cujas histórias ajudaram a discutir o feminismo na cultura pop e outros temas sobre os relacionamentos modernos sem censura nenhuma.



Bônus: Gilmore Girls



Desde o anúncio do revival de Gilmore Girls na Netflix, os fãs não conseguiam pensar em outra coisa. Os quatro episódios especiais estrearam no dia 25 de novembro de 2016, e os fãs devoraram tudo, sem pensar no amanhã. Em seguida, surgiram diversos pedidos por mais episódios, já que a cena final acendeu muitas discussão por trazer um pequeno gancho para a vida de Lorelai e Rory. A esperança dos fãs só aumentou com uma declaração da protagonista Lauren Graham, que disse acreditar em uma nova temporada. Por enquanto, não há nada confirmado. Mas os dedos continuam cruzados…



