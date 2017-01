Após cirurgia, Romário aparece muito magro e impressiona internautas

Fotos do ex-jogador de futebol e senador Romário, nas quais ele aprece bem magrinho, estão causando polêmica nas redes sociais.



Tudo porque o jogador, antes conhecido pelo seu porte físico de atleta, agora aparece com cerca de 10 kg a menos após ter passado por uma cirurgia bariátrica, para reduzir a diabetes, no fim do ano passado.



"Minha diabetes chegou a 400, então eu decidi fazer essa operação", disse o ex-jogador ao "Globoesporte" durante um evento no começo do mês de janeiro.



"Perdi uns 10 kg. Estava com quase 80 kg e hoje estou com 70 kg. Eu não tinha esse peso há uns 15 anos. Agora, tenho feito tudo que os médicos têm pedido. Tenho me alimentando muito bem. Parei de perder peso tem uns cinco dias", acrescentou.



Nas redes sociais, em todas as fotos publicadas, Romário tem sido questionado por causa do peso.



A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem), em um comunicado enviado à imprensa, afirmou que nem todas as pessoas devem optar pelo mesmo procedimento médico pelo qual o tetracampeão do mundo passou.



"Não existem evidências científicas robustas e de longo prazo que comprovem a segurança e eficácia de cirurgia bariátrica no tratamento de diabetes tipo 2 para pacientes com IMC abaixo de 35 kg/m², considerando quaisquer técnicas cirúrgicas, regulamentadas ou não regulamentadas", afirmou o comunicado enviado pela Sbem.



