Maraisa, da dupla Maiara & Maraisa, coloca as pernas de fora em ensaio

Maraisa, da dupla com Maiara, colocou as pernocas de fora, mas fez mistério sobre o motivo da foto. Tudo leva a crer que as sertanejas vão protagonizar alguma campanha de beleza. "Vem novidades por aí, galera!", escreveu ela na legenda.



A dupla, que antes ganhava até R$ 100 por semana, está com tudo e não está prosa. Agora famosas, acabam de protagonizar uma campanha para uma marca de tonalizantes e cogitam comprar um jatinho.



Em uma entrevista ao EGO, falaram sobre o jatinho: "Passou da hora de comprar um, não tem jeito. O custo para alugar é o mesmo. Não é luxo, mas necessidade", justifica Maiara, que admite: "Estamos muito bem financeiramente. Compramos uma terrinha, uma casa, ajudamos nossa família, coisas que sempre idealizamos. Estamos fazendo um pezinho de meia muito legal", conta, modesta. "Temos realizado grandes sonhos, porque dinheiro é muito bom mesmo. Mas nunca fizemos por dinheiro, se fosse por isso teríamos desistido. Os cantores que fazem pela arte nem sabem quanto ganham no fim do mês. Às vezes, quando vejo o tanto de dinheiro que tem na minha conta falo: 'Caramba, nem eu sabia!'. Não dá tempo de gastar (risos). E a gente nunca se apegou a isso. Íamos cantar o resto da vida de qualquer jeito", diz Maraisa.



Fonte: Ego