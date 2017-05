Silvio Santos anuncia suposta candidatura à presidência

Silvio Santos anunciou, em tom de brincadeira, sua candidatura à presidência da República nas eleições de 2018.



Durante conversa com os imitadores de Lula (Ênio Vivona) e Dilma Rousseff (Mila Ribeiro) no Programa Silvio Santos na noite deste domingo, 21, o apresentador falou sobre o cenário político brasileiro -- e se colocou como suposto candidato.



"Eu não estava mais pensando em política, mas depois que o Luciano Huck se candidatou eu estou muito invejado, fiquei muito chateado e eu acho que vou me candidatar. Porque eu estou com 86 anos, estou muito mais maduro, tenho agora decisões muito mais adultas e estou convencido de que o governo na minha mão seria um governo de total felicidade para as pessoas menos favorecidas", discursou Silvio já mostrando o mote de seu governo.



O apresentador relembrou uma entrevista dada por Luciano Huck para o jornal Folha de S.Paulo falando sobre as novas lideranças políticas. "Eu estou pensando seriamente, porque o Luciano Huck está fazendo cócegas na minha consciência. Se o povo pode votar em Luciano Huck, poderá votar em mim porque eu sou aquele presidente que vai dizer: 'Queremos que os ricos sejam menos ricos e os pobres sejam menos pobres'", completou entre risos.



Em 1989, Silvio Santos foi convidado para se candidatar pelo PMB (Partido Municipalista Brasileiro) no lugar de Armando Corrêa -- e chegou a liderar as pesquisas eleitorais na época. Mas o dono do SBT teve a candidatura barrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por problemas de seu registro junto ao partido.



Assista a partir do minuto 16':

Fonte: Caras