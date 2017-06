Apostador do Tocantins fatura quase R$ 2 milhões na Lotofácil

Um apostador da capital Palmas no Tocantins, acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou um prêmio de R$ 1.892.320,43.



O ganhador vai receber sozinho a bolada do sorteio que foi realizado nesta quarta-feira (14), no Caminhão da Sorte em Conceição do Mato Dentro – MG. Confira as dezenas sorteadas: 01 - 03 - 05 - 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.



Além do ganhador do sorteio principal, outros 246 acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 2.366,88. A aposta mínima para jogar na Lotofácil custa R$ 2. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,7 milhão.



Os ganhadores têm até 90 dias para resgatar os valores - caso isso não ocorra, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).