Nova loira do Tchan se declara para o cantor Beto Jamaica

E assim foi o encontro mais lindo... 🖤 Me perdi no teu olhar e tropecei no amor. Foi uma queda linda por esse teu sorriso. Amor meu! @betojamaica10 Uma publicação compartilhada por Gabrielle Mascarenhas (@ellemascarenhas) em Jul 6, 2017 às 6:02 PDT

Fonte: Observatório da Televisão

O grupo É o Tchan! anda cheio de amores. A nova loira da equipe, Gabrielle Mascarenhas, usou uma rede social nesta semana para fazer uma declaração para o músico Beto Jamaica, vocalista da banda.Gabrielle posou para foto ao lado de Beto em um carro e escreveu: “E assim foi o encontro mais lindo… Me perdi no teu olhar e tropecei no amor. Foi uma queda linda por esse teu sorriso. Amor meu!”.Os internautas deram apoio para os dois. “Se é para serem felizes, se joguem que também estou na torcida”, disse um seguidor da loira. “Que Deus abençoe vocês! Meu cantor Beto Jamaica, estou feliz de ver você amando novamente!”, comentou outro.