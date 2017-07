Entenda a importância da maquiagem aliada à Pré-wedding

Por: Diogo Moreira

Como maquiador, tenho que assumir que sou apaixonado por fotografia, até já fiz algumas especializações na área pra aprofundar meu conhecimento na beleza e na arte de fotografar, e assim, conseguir aliar a maquiagem em diversos seguimentos como: ensaios publicitários, artísticos e claro um dos meus preferidos, Pré-wedding.



Esses ensaios, pré casamento, vem crescendo de uma maneira maravilhosa, e reúne na minha opinião, um dos momentos mais mágicos de um casamento, a alegria e a energia de um novo amor.



Mas, vale lembrar que, pra que tudo saia perfeito, é preciso alinhar alguns pontos importantes como: cabelo, trajes, maquiagem e claro, a energia do casal. É importante porque é um conjunto matemático que faz tudo sair lindo, não é somente parar em frente uma lente e o fotografo fazer um clique, por isso convidei um dos melhores fotógrafos da região norte, que tem sido destaque em ensaios ousados, modernos e lindos, pra falar da importância da maquiagem em ensaios pré-wendding, com vocês esse fotógrafo incrível Vinicius Cantuares.



(Fotos: Thyago Oliveira/Edição:Vinicius Cantuares)

DIOGO: A maquiagem influência de alguma forma em uma boa fotografia?



CANTUARES: muito, cara você já viu aqueles antes e depois que muitas pessoas colocam em suas redes sociais sobre maquiagem? aquilo acontece na fotografia, já fotografei dois dias seguidos, um dia foi com maquiagem, outro sem, e a importância da maquiagem para abrilhantar a foto faltou no segundo dia, a maquiagem é fundamental na fotografia.



DIOGO - O que mais incomoda um fotógrafo quando se trata de maquiagem na hora do ensaio e edição das fotos?



CANTUARES: Aqueles olhos escuros demais, quando estão de longe que você não sabe a expressão da modelo, não ver nem o olho, nem sua expressão, aquilo me deixa doido, temos que compensar com luzes artificiais para não deixar o olho da modelo sumir. O efeito borboleta pode ser bem desastroso, dependendo de como se faz, se pesar muito a maquiagem, teremos uma modelo com olhos mais macabro do que bonito, que não é isso que queremos passar para quem olha as fotos.



(Foto: Thyago Oliveira/Edição:Vinicius Cantuares)

DIOGO - Os ensaios pré-wenndig estão super em alta no mundo dos noivados, e a maioria são fotos externas, há necessidade de uma super produção, ou na sua visão, o que fica mais bonito na fotografia?



CANTUARES: Eu gosto do sentir, tocar e olhar, nem tudo é uma super produção uma produção singela pode ser tornar grandiosa pela essência. É preciso uma boa energia do casal, amor entre os dois, um bom maquiador e muita alegria, é o essencial. A parte técnica é preciso e sempre será; a maquiagem, não precisa ser aquela coisa pesada demais, algo mais leve, até porque a noiva esta fotografando durante o dia, não vamos pra balada, não precisa pesar tanto, o simples é grandioso.



DIOGO - Beleza artificial ou Natural?



CANTUARES: Gosto da beleza natural, trabalhada de uma forma que não se pareça artificial.



DIOGO: O que os fotógrafos não gostam em uma maquiagem para ensaios fotográficos?



CANTUARES: Maquiagem pesada, cores de batons muito fortes, transformação evidente na modelo; você conhece sua modelo, passa 40 minutos, ela volta outra pessoa, não, isso não é legal, vejo muito isso, uma pessoa totalmente diferente com a maquiagem, se for pra mudar, seja uma versão melhorada de você mesma.



DIOGO: O que os fotógrafos amam em uma maquiagem pra ensaio?



CANTUARES: Simplicidade e a leveza, isso conta muito, conta até mesmo quem te maquiou, um olho bem feito, simples sem muito peso, um batom lindo que parece que os lábios já eram daquela cor, uma pele naturalmente uniforme, sem excessos, cara, isso é grandioso.



Vinicius Cantuares vem se destacando cada vez mais no ramo da fotografia profissional, tem uma agenda apertada e está cheio de projetos pra 2017, tem apenas 24 anos, e além de todo talento um dos seus sonhos é criar uma ONG onde possa ensinar crianças a buscar a aprimorar seus dons artísticos e realizar seus sonhos.



Tenho muito orgulho da amizade e parceria profissional que tenho com esse talento que vi crescer e digo que o céu é o limite.

Escolhi pra estampar nossa coluna um ensaio pré-wendding do Cantuares e sua noiva, feito especialmente para revista Jfashion.



Até a próxima e aos noivos, muita felicidade e beleza na vida de vocês.



Você confere mais trabalhos do Vinicius Cantuares no seu site: viniciuscantuares.com



*Texto originalmente publicado na Revista JFashion