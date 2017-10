WhatsApp libera recurso de apagar mensagens enviadas

O WhatsApp para celulares Android e iPhone (iOS) recebeu o recurso "Apagar para todos", que permite excluir mensagens já enviadas, diretamente do celular dos amigos. A ferramenta estava em testes desde o início do ano, mas só apareceu na versão beta do aplicativo na última semana. Agora, todos os usuários poderão fazer uso da função, desde que o mensageiro esteja atualizado.



No sistema da Apple, a novidade apareceu na versão 2.17.71, disponível para download na última segunda-feira. Já quem utiliza a plataforma do Google precisa ter a versão 2.17.395 instalada. A função, ao contrário do recurso de apagar mensagens que já existia no app, permite excluir o conteúdo dos smartphones de todos os usuários da conversa, incluindo a noticação que o contato recebeu. Vale lembrar que a ação de deletar um recado precisa ser feita em até sete minutos após seu envio.



A ferramenta pode ser útil para quem enviou uma mensagem para a pessoa errada ou com algum erro. Apesar disso, o fato de apagar um conteúdo já enviado não garante que a outra pessoa não irá ler. Caso ela esteja com a conversa aberta, poderá ver o recado antes de ser apagado. O recurso "Apagar para todos" do WhatsApp pode ser usado tanto em conversas individuais como em grupos. De acordo com o mensageiro, ainda não é possível apagar conteúdos enviados em lista de transmissão.



O procedimento para deletar mensagens enviadas é semelhante nos dois sistemas. Basta selecionar o recado e clicar no ícone de apagar. Depois, o usuário deve escolher a opção "Apagar para todos". Veja abaixo como utilizar a novidade no Android e no iPhone.



Como apagar mensagem enviada no Android



Abra a conversa e pressione a mensagem que deseja apagar ─ lembre-se do limite de sete minutos. Em seguida, toque no ícone de lixeira para apagar. Conrme

a ação em "Apagar para todos".

Como apagar mensagem enviada no iPhone



No iPhone (iOS), o recurso funciona da mesma maneira. Primeiro, toque em cima da mensagem que deseja apagar para que o app exiba agumas opções. Clique na seta para o lado direito até encontrar o item "Apagar". Depois, selecione a mensagem que deseja excluir e toque no ícone de lixeira. Em seguida, vá em "Apagar para todos".



O WhatsApp vai exibir um aviso dizendo "Esta mensagem foi apagada". A partir desse momento, nenhum participante da conversa terá acesso àquele conteúdo.