Araguaína sediará final do 1º Pré Olímpico Nacional

Karatecas de todo o Brasil se reunirão em Araguaína, nos dias 9 e 10 de dezembro, para a final do 1º Pré-Olímpico do País. Realizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), o evento contará com a participação de mais de 300 atletas. No último mês de agosto, o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu pela inclusão do karatê nas Olimpíadas de 2020, em Tóquio.



Para o presidente do Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável de Araguaína, Tiago Dimas, que estará na organização local do Pré-Olímpico e acompanhou neste mês a final do Campeonato Brasileiro de Karatê, em Salvador, o evento motivará os atletas locais e dará repercussão nacional à cidade.



“É um passo importantíssimo para a valorização do esporte e a realização de um evento dessa dimensão para Araguaína motiva muito nossos atletas. Já temos um projeto de karatê em execução em algumas escolas municipais e nosso objetivo é ampliar o atendimento. Além disso, os jogos serão transmitidos pelas redes nacionais de comunicação, garantindo repercussão em todo o País”, comentou.



O presidente da CBK, Luiz Carlos Nascimento, citou os fatores que levaram à escolha de Araguaína como sede da final. “Desde 2013, a CBK tem o propósito de descentralizar o karatê do eixo Rio-São Paulo. Além disso, entre as cidades que se candidataram a sediar o evento, optamos por uma que tem projetos sociais relacionados ao karatê”, declarou.



O presidente destacou ainda que, desde 2013, o Tocantins aumentou significativamente sua representatividade junto à CBK e que mais eventos devem ser realizados no Estado em 2018.



Classificação

Para participar da final nacional, os atletas passaram pelas etapas municipais e estaduais. O Pré-Olímpico classificará os quatro primeiros colocados das categorias individuais, nas modalidades kata e kumite masculino e feminino. Os selecionados farão parte da Seleção Brasileira Olímpica, que disputará o Ranking Olímpico Nacional 2018 para definir o representante brasileiro no Campeonato Mundial Sênior.



Além da classificação para a Seleção Brasileira, o campeão Pré-Olímpico estará automaticamente classificado para o Pan-Americano 2018.



Projetosocial



A Prefeitura de Araguaína mantém o Projeto “O Karatê como é, na escola e para todos”, atendendo gratuitamente mais de 300 pessoas, de 6 a 40 anos, das comunidades dos setores Lago Azul e Céu Azul. As aulas são ministradas pelos professores Dione Peterson, Edmilson Carvalho e César Fernandes (Shina) nas escolas municipais dos referidos setores.