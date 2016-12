Governo do Estado não paga o 13º e pode parcelar o benefício

O governo divulgou nesta terça-feira (20) que aguarda a liberação de crédito referente a multa de repatriação para pagar o 13º salário dos servidores estaduais. Segundo o governo, o custo bruto com a folha é de R$ 223 milhões. Por outro lado, o Tocantins só deve receber R$ 170 milhões da repatriação.



O prazo legal para pagamento da segunda parcela do 13º salário termina nesta terça-feira. De acordo com o governo, o pagamento da repatriação foi "autorizado pelo governo federal através de medida provisória editada na noite de ontem [segunda-feira] pelo presidente Michel Temer."



"Esse foi um pleito dos governadores para que o recurso complemente o valor da folha e o 13º seja garantido", disse nota enviada pelo governo.



Entenda



O Tocantins deve receber mais R$ 170 milhões do governo federal referentes a lei de repatriação. A autorização para o pagamento dos recursos adquiridos com as multas do programa de regularização de bens e ativos no exterior foi autorizada ainda em novembro.



Os estados já tinham recebido um percentual do que foi arrecadado em impostos com a repatriação de bens de empresas e brasileiros no exterior. Porém, os governadores também buscavam no Supremo Tribunal Federal (STF) receber recursos referentes às multas.



Ao todo, aproximadamente R$ 5,2 bilhões serão divididos conforme os critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE). O governo do Tocantins já tem planos de onde vai gastar os R$ 170 mi.



Naquela ocasião, o governo disse que o dinheiro deveria ser usado para quitar a dívida com empréstimos consignados, que está em torno de R$ 50 milhões. Isso porque descontou parcelas do contracheque de servidores e não repassou às instituições financeiras.



Parcelamento



Em entrevista ao T1 Notícias, o secretário de Administração Geferson Barros afirmou que não descarta a possibilidade de parcelamento do benefício. Segundo ele, "tem muitas despesas obrigatórias para cumprimento de percentuais constitucionais que é isso que a reunião da Fazenda vai avaliar hoje de manhã. Ainda tem a confirmação do repasse do recurso. A MP saiu ontem, mas não foi confirmado que esse dinheiro caia hoje", explicou.



