Governador rebate críticas do Sisepe mas não define data para pagar 13º

Da Redação

Em nota encaminhada aos servidores do Estado nesta quarta-feira (21), o governador Marcelo Miranda (PMDB) rebateu as críticas do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Tocantins (Sisepe-TO) e garantiu que "não tem medido esforços para pagar o 13º salário". O valor era esperado para cair na conta dos servidores ontem, mas isso não aconteceu.



O Sisepe emitiu ontem uma notificação extrajudicial contra o governo do Estado cobrando o pagamento do 13º dos servidores. Na nota, o presidente do sindicato Cleiton Pinheiro criticou a gestão de marcelo miranda: “O que vimos ao longo de todo este ano foi um total despreparo do governador e falta de planejamento em sua gestão para cumprir os compromissos com os servidores públicos e a sociedade tocantinense", disse.



Confira a Nota do governador na íntegra:



Num momento difícil como o que atravessamos, quando os recursos públicos estaduais são escassos e administrados com o máximo rigor, é importante que todos os atos do Executivo sejam compartilhados e tratados com a maior transparência. Não podem haver dúvidas sobre as condutas e decisões que tomamos. Entendemos que a desinformação quebra a harmonia, gera desentendimentos e diminui sobremaneira a chance de revertermos nosso caminho rumo ao equilíbrio das contas públicas.



Sobre as declarações do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos (Sisepe), sr.Cleiton Pinheiro, feitas nesta terça-feira, 20, de modo diferente ao que foi colocado, o Governo do Estado do Tocantins tem sido um dos firmes interlocutores com o Governo Federal para a adoção de medidas que minimizem a crise financeira dos Estados. Todas as negociações e decisões oficiais sobre o repasse dos recursos oriundos da 'repatriação' têm sido informadas com transparência.



Reforçamos ainda que o Estado do Tocantins tem tomado várias medidas de contenção de despesas de forma a garantir um planejamento financeiro mínimo numa situação de exceção. A maior prova disso é que o pagamento dos salários dos funcionários públicos foi feito em dia durante todo o ano, enquanto outros estados parcelaram ou, sequer, pagaram os seus servidores. Todos os atos do Executivo têm se pautado pelo estrito cumprimento das leis.



Em relação ao 13º salário, reforçamos que o Governo não está medindo esforços para reunir a quantia necessária para o pagamento e que, tão logo seja possível, honraremos com o compromisso.



Lamentamos apenas que numa situação de exceção como esta caibam manifestações oportunistas, desrespeitosas e de fundo político-sindical. Entendemos que este é o momento no qual todos os esforços devem se convergir para que o Estado do Tocantins supere suas dificuldades e retome sua rota de crescimento.