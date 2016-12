Governo do Estado deposita 13º integral para servidores públicos

Da Redação

Os servidores públicos do estado do Tocantins amanheceram com o 13º depositado em suas contas. O anúncio do pagamento do benefício foi feito ainda ontem (21), quando o Governo anunciou via Twitter que o valor seria creditados a partir da 00h00 na conta do funcionalismo público.



Depois de rebater críticas do Sindicato dos Servidores Públicos e garantir esforços para pagar a gratificação de Natal, o governo do Tocantins anunciou no início da tarde desta quarta-feira, 21, que o décimo terceiro do funcionalismo será depositado de forma integral nesta quinta-feira, 22.



A polêmica em torno do pagamento se deu depois que foi excedida a data limite para depósito do benefício na última terça-feira (20). Até então, o governo não tinha se manifestado sobre o possível atraso e depois da expectativa frustrada dos servidores o Estado condicionou o depósito a liberação de recursos das multas da repatriação.



A medida provisória que regulou o repasse da repatriação foi publicada na segunda-feira, 19, em Diário Oficial extraordinário.