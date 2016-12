Data-base dos servidores do Executivo será parcelada e revisão salarial de PMs e bombeiros é aprovada com reajuste de até R$ 10 mil reais

A Assembleia Legislativa aprovou, em sessão extraordinária, na tarde desta terça-feira, 27, o Projeto de Lei do Governo que garante o pagamento da data-base aos servidores públicos do Estado. Na ocasião, os parlamentares também votaram a favor da revisão anual geral dos militares e da prorrogação da isenção do ICMS para produtores tocantinenses de feijão, batata, cebola e pescado.



Durante a votação das matérias vários policiais e bombeiros acompanharam a análise dos projetos. Já que a emenda aditiva encaminhada pelo governo do Estado que regulariza a revisão geral anual dos subsídios dos militares do Estado também estava na pauta.



Em seu pronunciamento na Tribuna da AL, deputada estadual Valderez Castelo Branco (PP) falou dos esforços para garantir os direitos dos servidores públicos estaduais. “Enquanto discutimos a data-base, que será paga em três etapas temporais, outros Estados estão debatendo a melhor forma de parcelar os salários do funcionalismo público”, disse. “Já a aprovação da emenda aditiva regularizará uma situação que é um anseio desde 1989, e que desde 2013 vem afetando a estrutura e organização salarial da Polícia Militar. Uma conquista que com certeza será comemorada pela corporação”, completou Valderez.



Luta histórica



Para o presidente da Federação das Associações de Praças Militares do Estado do Tocantins, sargento João Victor, a revisão geral anual dos subsídios dos militares do Estado, aprovada durante a sessão é uma conquista "histórica" para a Polícia tocantinense. De acordo com o militar, após muitos debates essa conquista vem a beneficiar não só a categoria, “mas todo o Estado”.



“A gente lutou muito para ter essas tabelas aprovadas e agora com diálogo, entre governador, Comando Geral, Associações e destacando a importância dos deputados, ela está sendo aprovada. Isso traz grande motivação para todos nós e, consequentemente, um melhor serviço para a sociedade tocantinense”, declarou.



Data-base



Enviado pelo Executivo depois do fim dos trabalhos legislativos, a aprovação da matéria demandou do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Osires Damaso (PSC), a convocação dos parlamentares. Em sessões extraordinárias, eles aprovaram a revisão geral anual de 9,8307%. O projeto prevê o parcelamento da correção em três fases: 2%, a partir de janeiro de 2017; 2%, a partir de maio de 2017; e 5,5658%, a partir de setembro de 2017.



O reajuste foi um dos principais motivos para a queda de braço entre sindicatos - que reclamavam o pagamento do direito e chegaram a apresentar à Assembleia um pedido de impeachment do governador Marcelo Miranda (PMDB) - e o governo do Estado, que alegava problemas financeiros. Depois de mais de três meses de greve, chegou-se ao acordo, que foi aprovado na Casa de Leis.



Entenda



O Sindicato dos Servidores Públicos do Tocantins (Sisepe) protocolou no dia 6 de maio representação junto ao Ministério Público do Estado do Tocantins, denunciando o não cumprimento do pagamento da data-base 2015 por meio da Lei nº 2.985, de 09 de julho de 2015 e ainda o não cumprimento da revisão geral 2016, a qual tem sua data de 1º de maio conforme definido pelo art. 1º da Lei Estadual nº 2.708, de 25 de abril de 2013. Por não ter obtido êxito, os servidores decidiram entrar em greve geral no dia 9 de agosto.



Desde o início da greve, o Executivo alegou não ter condições financeiras para honrar com os compromissos. Uma proposta só chegou a ser formalizada pelo governo no dia 20 de setembro, após 41 dias de movimento paredista. A PGE também chegou a ingressar com ação pedindo para que a mobilização fosse declarada ilegal, mas a decisão que veio no dia 7 de outubro reforçou a legalidade do movimento e impediu qualquer corte de ponto.



No dia 7 de novembro, o governo apresentou à categoria um Termo de Acordo para o pagamento da data-base. O Executivo propôs pagar o índice da data-base 2016 em três parcelas: 2% na folha de janeiro de 2017; 2% na folha de maio de 2017 e os 5,83% restantes na folha de outubro de 2017. Já o retroativo da data-base de 2015 será pago no exercício de 2017, no entanto, o governo não especificou como será esse pagamento e nem quando. Os retroativos de 2016 e as diferenças geradas em 2017 em razão do parcelamento do índice não foram contempladas na proposta.



A greve só foi totalmente encerrada no dia 23 de novembro. O Sisepe, apesar de não ter assinado o acordo do governo, por não concordar com os termos propostos; vai acompanhar o cumprimento das cláusulas, tendo em vista que a maioria das categorias que estiveram de greve aceitou a proposta.



Fonte: Portal CT