Pais e alunos deverão confirmar matrícula nos dias 2 e 6 de janeiro

Termina nesta sexta, 30, o prazo de renovação de matrícula e transferência automática. Para os alunos já pertencentes à rede estadual de ensino, não há necessidade de procurar as unidades escolares para esta etapa, somente na próxima semana, entre os dias 2 e 6 de janeiro, pais, responsáveis ou alunos acima dos 18 anos deverão confirmar a matrícula pessoalmente, nas secretarias.



Algumas unidades escolares não terão matrículas informatizadas: em Araguaína, o CEM Dr. José Aluísio da Silva Luz (Colégio Militar) e a Escola Estadual Manoel Gomes da Cunha; em Arraiais, Escola Estadual David Aires França; em Colinas, Escola Agrícola Zé de Deus e Escola Estadual Lacerdino de Oliveira; em Palmas, Colégio Estadual Duque de Caxias, Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros, Escola Estadual Beira Rio e Colégio da Polícia Militar do Tocantins; e em Porto Nacional, Escola Estadual Brasil, Escola Família Agrícola e Escola Estadual Alfredo Nasser. Nestas escolas, pais, responsáveis ou alunos devem procurar as secretarias das escolas para solicitar a renovação.



No caso da Transferência Automática (TA), que ocorrerá quando a escola não disponibilizar a continuidade do ciclo de ensino, o aluno que não concordar com a unidade de destino ofertada deverá preencher um termo de desistência na escola onde tenha sido matriculado, passando a ser considerado um aluno novato.



A solicitação de vagas para alunos novatos ocorrerá no período de 9 a 13 de janeiro, por meio do Sistema de Gerenciamento Escolar (SGE) disponível no site www.seduc.to.gov.br/gestao/sistemas/. Para dar suporte para aos interessados, a pasta disponibilizará ainda o telefone 0800-635050, que funcionará das 8 às 20 horas.



Exceções



Com relação às 213 escolas cujos servidores entraram em greve, total ou parcial, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esporte (Seduc) informa que os procedimentos de reserva de vagas também serão realizados até esta sexta, 30, porém, o processo de confirmação da matrícula ocorrerá à medida que o ano letivo 2016 destas unidades for encerrado.



Para os alunos novatos interessados em se matricular nestas unidades, haverá uma previsão de vagas, mas a confirmação de matrícula também ocorrerá somente após o encerramento do ano letivo 2016 e a confirmação de matrícula dos estudantes veteranos.



O aluno novato poderá apontar três opções dentre as escolas estaduais disponíveis ou três opções de turmas na mesma escola, evitando-se que ele não consiga sua vaga.



Atividades e Datas



Renovação de Matrícula e Transferência Automática - 19 a 30/12/2016

Processo de confirmação da matrícula - 02 a 06/01/2017

Solicitação de matrículas de alunos novatos - 09 a 13/01/2017

Alocação dos alunos em uma Unidade Escolar - 16 e 17/01/2017

Último período para efetivação de matrícula - 18 a 20/01/2017.



Fonte: Seduc