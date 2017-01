Sine abrirá inscrições para cursos gratuitos de qualificação

A partir desta segunda-feira, 9, o Sistema Nacional de Emprego do Tocantins (Sine/TO), em Palmas, estará com inscrições abertas para cursos gratuitos de Autogestão em Atendimento ao Cliente; Postura Profissional e Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho; e Marketing Pessoal e Relações Interpessoais no Trabalho. As inscrições poderão ser feitas das 8 às 18 horas, e os cursos serão ministrados na unidade central.



As inscrições poderão ser realizadas no Sine Centro ou de Taquaralto. Os interessados, que devem ter idade mínina de 16 anos, podem se dirigir a uma das unidades do Sine com documentos pessoais para efetivar as inscrições. Para cada curso, serão ofertadas 30 vagas. As capacitações terão duração de uma semana, das 14 às 18 horas, no auditório do Sine centro.



A primeira turma será a de Autogestão em Atendimento ao Cliente, que iniciará no dia 16 de janeiro, com término em 20 do mesmo mês. Os demais cursos seguirão um cronograma semanal, conforme a lista abaixo. Os interessados podem se inscrever para todos os cursos, se assim desejar.



As demais unidades do Sine no interior do Tocantins estão finalizando os cronogramas e a estimativa é que as inscrições iniciem em fevereiro.



Cronograma dos cursos

Fonte: Setas

Curso: 16 a 20 de janeiro (das 14h às 18h)Inscrição: 9 a 13 de JaneiroCurso: 23 a 27 de janeiro (das 14h às 18h)Inscrição: 9 a 20 de janeiroCurso: 6 a 10 de fevereiro (das 14h às 18h)Inscrição: 9 a 27 de janeiroCurso: 20 a 24 de fevereiro (das 14h às 18h)Inscrição: 9 a 16 de fevereiro