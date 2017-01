PF cobra o cancelamento do contrato da Umanizzare com o Estado

Da Redação

A edição do Jornal Nacional dessa sexta-feira (06), apresentou como destaque a questão da terceirização de presídios no Tocantins, mostrando que a Polícia Federal pediu ao Governo do Estado o cancelamento do contrato da Umanizzare, responsável pela segurança no presídio Barra da Grota em Araguaína e da Casa de Prisão Provisória de Palmas desde 2011. A empresa também é responsável pela gestão de presídios no Amazonas, incluindo o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que ganhou grande repercussão com a morte de 56 detentos nos dias 01 a 02 de janeiro deste ano.



No período de cinco anos em que possui contrato com o Governo do Tocantins, a Umanizzare recebeu R$ 165 milhões de reais para prestar vários serviços, um deles a segurança na unidades. Em 2014 o contrato foi alterado para monitoramento e gerenciamento de presos, mas segundo relatório de vistoria da Polícia Federal indicam que a Umanizzare estaria exercendo de forma irregular, atividades típicas de carceragem como: condução de presos das selas para o banho de sol, controle disciplinar dos detentos, revista de visitantes e a entrada e saída de pessoas das unidades prisionais, isso porque a empresa não possui registro de atividade de segurança privada fornecido pela PF para atura nos serviços.



Alvo de Investigação



A empresa também já foi alvo de investigações do Ministério Público por suspeita de facilitação na entrada de objetos para dentro das unidades, como celulares e até ferramentas usadas para confecção de armas brancas. O MP ainda investiga a ajuda de funcionários da Umanizzare durante fuga de detentos.



Cancelamento



A PF determinou ao Governo do Tocantins que a empresa deixe de atuar nos presídios e ainda que entregue imediatamente todas as armas e munições. A PF entende que tais atividades de segurança nas unidades prisionais é uma obrigação do Estado.



O Governo



A Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça do Tocantins se manifestou sobre a situação, confirmando a alteração no contrato e alegando que os serviços da Umanizzare não se enquadram na condição de segurança privada e que ainda nas duas unidades prisionais geridas pela empresa, a segurança externa, escolta e procedimentos administrativos e a coordenação são exercidos por servidores, agentes penitenciários da Polícia Civil.



A Umanizzare



Em nota, a Umanizzare afirmou que seus funcionários nunca usaram armas, como a Polícia Federal alega e declarou que sempre atuou de acordo com a Lei de Execução Penal, que rege a atividade em presídios.



A Polícia Federal disse que está analisando um recurso apresentado pela empresa.