Faculdade Católica divulga quantitativo de vagas para FIES 2017

A Católica do Tocantins torna público o número de vagas disponíveis do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) para o primeiro semestre de 2017 na instituição. Ao todo, serão disponibilizadas 350 vagas.



Poderão se inscrever no Processo Seletivo do FIES, o estudante que, cumulativamente, atenda as seguintes condições: tenha participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média nas provas igual ou superior a quatrocentos e cinquenta pontos e nota na redação superior a zero; e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimo.



As inscrições para participação do FIES 2017/1 serão efetuadas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico http://fiesselecao.mec.gov.br. O endereço eletrônico ficará disponível para inscrição em período especificado no Edital SESu.



A Portaria Normativa com as informações sobre o FIES 2017/1 está disponível clicando aqui.



Confira o quantitativo de vagas por curso:



Administração - 45



Arquitetura e Urbanismo - 25



Direito Noturno - 20



Direito Matutino - 20



Engenharia Ambiental e Sanitária - 25



Engenharia Civil - 20



Engenharia Elétrica - 40



Sistemas de Informação - 40



Agronomia Integral - 30



Agronomia Noturno - 20



Medicina Veterinária - 25



Zootecnia - 40



Fonte: Assessoria