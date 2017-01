Estoque de vacinas contra febre amarela no TO é de 25 mil doses

O Tocantins conta com um estoque de 25 mil doses da vacina contra febre amarela, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. As vacinas estão disponíveis em todas as salas de vacinação das unidades de saúde dos 139 municípios. A imunização está sendo intensificada em todo o país após um surto de casos suspeitos da doença atingir a região sudeste. Até agora são 14 mortes suspeitas em Minas Gerais e mais duas em São Paulo.



O Tocantins não registra casos de febre amarela em humanos há 17 anos. Os últimos casos confirmados no estado foram no ano 2000, quando nove pessoas morreram infectadas pela doença. Em 2016 seis casos suspeitos chegaram a ser investigados, mas todos foram descartados. Em 2015, houve registro da doença em macacos no estado. Os casos foram em Porto Nacional, na região central.



A preocupação com a possibilidade de surto cresceu em função do período chuvoso, a época é considerada mais propícia para a proliferação da doença. O mosquito aedes aegypti, que também transmite dengue, zika e chikungunya, é tido como vetor de transmissão da febre amarela.



A doença é infecciosa, viral e aguda. Os mosquitos transmissores estão presentes em países da África e das Américas Central e do Sul. A doença pode ter curta duração ou evoluir para formas graves e levar à morte.



Vacinação para viajar



A vacinação também é recomendada para todos viajam para regiões silvestres, rurais ou de mata de qualquer um dos 3530 municípios que estão na área de recomendação de vacinação do Ministério da Saúde. Estas cidades ficam em todos os estados do Norte e Centro-Oeste, e em partes de Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Fonte: G1/TO

Quem ainda não é vacinado e pretende viajar para essas áreas deve procurar um posto de vacinação pelo menos dez dias antes da viagem.