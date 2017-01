Unitins oferece 50% das vagas a alunos de escolas públicas

Como forma de garantir o acesso dos alunos de escolas públicas, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) está oferecendo 50% das vagas que serão ofertadas via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) aos estudantes oriundos da rede pública. O edital da seleção foi lançado nesta sexta-feira, 20. As inscrições acontecerão de 24 a 27 de janeiro, conforme calendário divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).



Das 144 vagas, que representam 30% do total oferecido para ingresso neste primeiro semestre, 72 serão para alunos da rede pública e as outras 72 para ampla concorrência. Há oferta em todos os nove cursos da instituição, nos quatro câmpus: Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas.



No edital, disponível no portal da Unitins, na página Concursos e Seleções, os interessados terão acesso também à pontuação mínima exigida e os documentos necessários para matrícula.



Em todo o Brasil, o Sisu oferece 238 mil vagas em 131 universidades federais e estaduais e institutos federais e instituições estaduais. Podem disputar essas vagas os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A consulta às notas estão liberadas pelo site do Inep.



Fonte: Ascom Unitins