Ex-governador Siqueira Campos é internado com suspeita de pneumonia

O ex-governador Siqueira Campos, foi internado no Hospital Osvaldo Cruz, em Palmas, na noite desta quarta-feira (25), com suspeita de pneumonia.



Segundo a assessoria do ex-governador, ele apresentava quadro de febre e desidratação e deve passar por exames para que através de um diagnóstico permita ser definido os próximos passos.



Ainda conforme a nota, o ex-governador não necessitou de UTI, está conversando, lúcido e estável.



Siqueira Campos está com 88 anos e em junho do ano passado ficou internado por 8 dias por causa de uma pneumonia. Inconsciente, ele foi parar no hospital após apresentar baixa pressão e batimento cardíaco, além de hipotermia.



Confira a nota na íntegra



"Nota



Após ser acometido de febre, desidratação e possivelmente de uma pneumonia, o ex-governador Siqueira Campos, 88 anos, foi internado no Hospital Osvaldo Cruz, em Palmas, onde recebe tratamento, realiza exames e busca um diagnóstico que permita definir os próximos passos. O ex-governador não necessitou de UTI, está conversando, lúcido e estável. Caberá aos médicos, oportunamente, fazer novos esclarecimentos. A família pede a compreensão dos amigos e de todos em relação a não buscarem visitas nesse período já que colocariam em risco não apenas o ex-governador, mas todos os demais internados.



Assessoria de Imprensa"