Governador é internado em hospital da Unimed depois de passar mal

O governador Marcelo Miranda (PMDB) foi internado noite deste domingo, 29, no Hospital da Unimed em Palmas apresentando sintomas de refluxo. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Comunicação (Secom), que emitiu nota sobre o fato.



Conforme a nota da Secom, o médico gastroenterologista Jorge Luiz de Mattos Zeve, explicou que Marcelo Miranda foi submetido a uma endoscopia, a fim de fazer a retirada de alimentos que encontravam-se acumulados no esôfago, mas já passa bem e será liberado imediatamente.



Ainda segundo o médico, o procedimento é simples e o quadro do governador não é grave e Deve requerer apenas cuidados com a alimentação nos próximos dias.



O governador sofre com problemas de refluxo há pelo menos dez anos e no final do ano passado ele passou por um procedimento cirúrgico.



Por conta do quadro de saúde, a agenda de Marcelo Miranda que previa sua presença em Gurupi, Sul do Estado, nesta segunda-feira (30), será cumprida pela vice-governadora, Cláudia Lélis (PV).