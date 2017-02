Estado confirma doação de área para construção do Hospital do Câncer

O presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, ressaltou o empenho do Governo do Estado na construção da obra. - Elizeu Oliveira / Governo do Tocantins O governador Marcelo Miranda e equipe que irá oficializar a implantação do Hospital do Câncer do Toc

O governador Marcelo Miranda recebeu na manhã desta terça-feira, 31, o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, e voluntários do Tocantins que, nesta tarde, irão oficializar a implantação do Hospital do Câncer do Tocantins. Na ocasião, o governador ratificou apoio do Governo do Estado para construção da unidade.



Durante a audiência, Henrique Prata ressaltou o empenho do Governo do Estado na construção da obra. “Com o governador, vamos fazer uma pauta comum a ser apresentada ao ministro da saúde para darmos os devidos encaminhamentos para a obra, dentro da lei. Há uma ótima intenção do governador para podermos construir um Cacon [Centro de Alta Complexidade em Oncologia]”, disse.



O Hospital de Câncer do Tocantins terá como mantenedor a Fundação Pio XII, a mesma entidade mantenedora do Hospital do Câncer de Barretos (SP). A unidade será construída em uma área de 78 mil metros quadrados, sendo que 54.500 metros quadrados foram doados pelo Estado e 22 mil pela Prefeitura de Palmas.



Em sua fase inicial, o hospital terá 15 mil metros quadrados de área construída. A estimativa é que abrigue uma equipe de 756 funcionários e 195 médicos, e uma capacidade operacional de atendimento de 25 mil pacientes/ano.



A solenidade de lançamento da construção do Hospital do Câncer de Barretos ocorreu ontem à tarde no auditório da Justiça Federal em Palmas.



