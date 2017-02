Confira as vagas oferecidas pelo Sine nos oito postos do Tocantins

Confira abaixo, as vagas de emprego oferecidas no Sine nos postos do Tocantins.

Os postos do Sine Tocantins disponibiliza nesta terça-feira (06), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira as vagas disponíveis nos postos do Sine pelo Tocantins:



ARAGUAÍNA



3971575 Ajudante de cozinha 1

3973655 Assessor de microcrédito 3

3985921 Atendente de farmácia - balconista 2

3980947 Auxiliar de topógrafo 1

3968424 Açougueiro 1

3977316 Cabeleireiro 1

3988292 Capataz 1

3985728 Caseiro 1

3987551 Caseiro (agricultura) 1

3986372 Caseiro (agricultura) 1

3954195 Churrasqueiro 4

3972197 Confeiteiro 1

3967949 Cozinheiro de restaurante 1

3985970 Cozinheiro geral 2

3975973 Depilador de couros e peles 2

3980876 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3985826 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3977333 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3987023 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3980361 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3947890 Encanador 1

3954943 Encarregado de matadouro 1

3981296 Fisioterapeuta geral 3

3989197 Gerente administrativo 1

3985985 Gesseiro montador 1

3945494 Lanterneiro de automóveis (reparação) 1

3977290 Manicure 1

3974870 Manicure 4

3969136 Mecânico de automóvel 1

3979298 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1

3977504 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 1

3968415 Mestre padeiro 1

3980337 Montador de móveis de madeira 1

3989400 Montador de móveis de madeira 1

3985735 Montador soldador 1

3965675 Nutricionista 1

3985901 Operador de caixa 2

3952822 Operador de casa de máquinas - exceto embarcações 3

3985742 Pizzaiolo 1

Total: 55

ARAGUATINS



3964692 Técnico agropecuário 01

3970657 Vaqueiro 01

Total Geral 02

3985962 Pizzaiolo 1

3954196 Pizzaiolo 4

3976676 Polidor de automóveis 1

3948371 Programador de internet 2

3978932 Promotor de vendas 2

3965299 Promotor de vendas 2

3987470 Repositor de mercadorias 1

3977348 Representante comercial autônomo 1

3988326 Salgadeiro 1

3978933 Supervisor de vendas comercial 1

3943629 Técnico de imobilização ortopédica 5

3947188 Técnico de manutenção eletrônica 1

3985803 Técnico de refrigeração (instalação) 1

3980503 Técnico em manutenção de equipamentos de informática1

3967698 Vaqueiro 1

3988287 Vaqueiro 1

3968669 Vendedor de consórcio 2

3969152 Vendedor interno 1

3978910 Vendedor interno 1

3985800 Vendedor interno 1

3974176 Vendedor interno 2

3976686 Vendedor interno 1

3970293 Vendedor pracista 1

3978074 Vendedor pracista 1

3985829 Vendedor pracista 1

3963419 Vendedor pracista 1

3987130 Vendedor pracista 1

3963326 Vidraceiro 1

DIANÓPOLIS



3956920 Auxiliar de limpeza 1

3978639 Cabeleireiro escovista 1

3942422 Classificador de grãos 2

3979820 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3978583 Manicure 1

3958096 Vendedor pracista 1

Total: 07

GUARAÍ



3982211 Assistente administrativo 1

3978335 Balanceiro 4

3982405 Caseiro 1

3986155 Coletor de lixo 13

3956218 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3987862 Leiturista 1

3986066 Motorista de caminhão 4

3964338 Motorista entregador 1

3985939 Professor de ciências exatas e naturais do ensino fundamental 3

3987868 Recepcionista secretária 1

3978282 Safrista 15

3989181 Salgadeiro 1

3986087 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 30

3981273 Vendedor interno 1

Total: 77

GURUPI



3988055 Atendente de farmácia - balconista 1

3960528 Atendente de lanchonete 2

3989424 Auxiliar de linha de produção 1

3977360 Auxiliar de mecânico de autos 1

3978059 Caseiro 1

3988040 Estoquista 1

3988048 Farmacêutico 1

3988083 Mecânico de suspensão 1

3977355 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 2

3986841 Motorista de caminhão 1

3988046 Operador de caixa 1

3988089 Repositor de mercadorias 1

3951525 Supervisor comercial 1

3963771 Supervisor educacional 1

3988266 Vendedor pracista 1

Total: 17

PARAÍSO DO TOCANTINS



3985621 Assistente administrativo 1

3987151 Assistente administrativo 1

3985730 Auxiliar de linha de produção 20

3985317 Babá 1

3987948 Camareira de hotel 1

3980932 Eletrotécnico 1

3980842 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3987979 Lavadeiro, em geral 1

3975059 Mecânico de automóvel 1

3985640 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1

3969521 Queijeiro na fabricação de laticínio 1

3972579 Supervisor de vendas comercial 1

3988147 Vaqueiro 1

3969564 Vaqueiro 1

3979655 Vaqueiro 1

3980816 Vendedor interno 1

3985697 Vendedor interno 1

3973858 Vendedor interno 2

Total: 38

PALMAS



3977563 Administrador de empresas 1

3906940 Ajudante de motorista 1

3966058 Aplicador de silkscreen 1

3978083 Arte-finalista 1

3926984 Assistente de vendas 1

3989178 Auxiliar de cozinha 1

3978108 Auxiliar de linha de produção 2

3987195 Açougueiro 2

3986002 Camareira de hotel 1

3986605 Chapista de lanchonete 1

3988792 Churrasqueiro 1

3989420 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3986906 Encarregado de controle financeiro 1

3978766 Impressor de máquina ofsete 1

3975835 Manicure 2

3946663 Manicure 1

3985986 Marceneiro 1

3930147 Mecânico de bombas diesel (exceto de veículos automotores) 1

3986820 Monitor de alunos 1

3989175 Operador de caixa 1

3989242 Recepcionista de hotel 1

3981379 Técnico em manutenção mecatrônica 1

3936142 Vaqueiro 1

3986034 Vendedor de serviços 1

3969456 Vendedor de serviços 1

3930671 Vendedor pracista 2

Total: 30

PORTO NACIONAL



3987810 Arte-finalista 1

3950083 Empregado doméstico diarista 1

3951495 Farmacêutico 1

3948730 Instalador reparador de central 1

3966389 Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) 1

3975088 Operador de secador (produtos agrícolas) 1

3986503 Recepcionista atendente 1

3928750 Torneiro mecânico 1

3806964 Técnico de refrigeração (fabricação) 1

3980937 Vendedor pracista 1

Total: 10



TAQUARALTO



3969178 Agente funerário 2

3988677 Auxiliar administrativo 1

3989343 Auxiliar de cozinha 1

3959415 Açougueiro 1

3989180 Professor de educação física do ensino fundamental 1

3989237 Professores de cursos livres 1

3989154 Soldador 1

3989150 Torneiro mecânico 1

3964998 Tosador de animais domésticos 1

3946945 Vaqueiro 1

Total: 11