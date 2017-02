Recurso que pede cassação de Marcelo é encaminhado para julgamento

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luciana Lóssio, relatora do recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE) e da coligação “A Mudança que a Gente Vê”, do ex-governador Sandoval Cardoso (SD); que pede cassação do governador Marcelo Miranda (PMDB) e da vice-governadora Claudia Lelis (PV), encaminhou nesta quarta-feira, 15, despacho determinando que o processo seja incluído em pauta para julgamento pelo colegiado do TSE.



Eleitos em 2014 pela coligação “A Experiência Faz a Mudança”, Marcelo Miranda e Claudia Lelis respondem a acusação de captação ilícita de recurso financeiro e utilização de caixa dois, no caso envolvendo um avião apreendido em uma pista de pouso de Piracanjuba (GO) durante a campanha eleitoral, com R$ 500 mil.



O recurso que pede a cassação estava para apreciação da relatora do processo, ministra Luciana Lóssio, no Tribunal Superior Eleitoral, com parecer favorável pela Procuradoria Geral Eleitoral (PGE). Para o órgão, está caracterizado que os então candidatos movimentaram, “em paralelo”, “exorbitantes recursos financeiros” com a intenção de integrar os valores à campanha eleitoral.



Defesa de Marcelo



Ao CT, Solano Donato, advogado do governador Marcelo Miranda, afirmou que o processo está dentro da tramitação normal. “A relatora pede inclusão em pauta do processo. Ele vai para o Diário da Justiça do Tribunal Superior Eleitoral e é publicado. Depois de 48 horas da publicação o processo fica disponível para julgamento. Não quer dizer que vai ser julgado logo após, vai depender de ter vaga. Então, um procedimento normal. Nada demais”, disse.



Caso o Pleno do TSE dê decisão favorável ao recurso de Sandoval Cardoso, o governador Marcelo Miranda poderá questionar a sentença. “É cabível recurso, mas eu não penso em recurso porque eu acredito que nós vamos ganhar mais uma vez. Quem tem que primeiro pensar em recorrer é quem está perdendo e não nós, porque nós ganhamos o processo na primeira ocasião”, pontuou o advogado.



Entenda



A ação de investigação judicial eleitoral contra Marcelo Miranda e sua vice Claudia Lelis foi motivada pela prisão em flagrante de quatro pessoas no aeroporto da cidade de Piracanjuba no momento em que embarcavam em uma aeronave de propriedade da Construtora ALJA Ltda, portando o montante de R$ 500 mil em espécie. O dinheiro havia sido sacado momentos antes na agência da Caixa Econômica Federal da conta de Lucas Marinho Araújo, de onde já havia sido transferido mais de um milhão de reais para outras contas-correntes no Tocantins.



Em razão de fortes indícios de que os recursos apreendidos eram destinados ao caixa 2 da campanha de Marcelo Miranda ao governo do Tocantins, o auto de prisão em flagrante foi remetido à PRE/TO, que instaurou procedimento com objetivo de apurar a ocorrência de abuso de poder econômico. Além de Lucas, foram presos Roberto Carlos Barbosa, Marco Antonio Jaime Roriz e Douglas Marcelo Schimidt, cujos depoimentos fizeram surgir mais suspeitas de que o dinheiro seria utilizado na campanha eleitoral no Tocantins.



Os elementos que permitem afirmar que o dinheiro apreendido e o transferido da conta de Lucas Marinho teve como destino a campanha eleitoral do PMDB do Tocantins são muitos, entre eles a própria versão arquitetada por Douglas de que ele obteve emprestada a elevada quantia de R$ 1.500.000,00. A ação ainda questiona a complexa engenharia financeira para obter o empréstimo, desnecessária se a operação fosse legal.



A ação destaca que os representados captaram e utilizaram recursos de origem ilícita na campanha eleitoral, já que parte dos recursos depositados na conta de Lucas Marinho chegaram a ser transferidos para contas de empresas de fachada, para depois irrigarem os gastos de campanha, mesmo destino do dinheiro em espécie apreendido. Os recursos não transitaram pelas contas-correntes abertas para movimentação financeira da campanha eleitoral e, portanto, caracterizam-se como caixa 2.



Em agosto de 2015, por 3 votos a 2, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julgou improcedentes a representação do Ministério Público (MPE). Segundo o relator do caso, juiz José Ribamar Mendes Júnior, não ficou provado que os recursos apurados na investigação ministerial, os R$ 500 mil apreendidos no avião e os mais de R$ 1 milhão rastreados pela quebra de sigilo bancário, foram aportados ou direcionados para a campanha de Marcelo Miranda.



Entretanto, o MPE tocantinense e as coligações “A Mudança que a Gente Vê” e a “Reage Tocantins”, do senador Ataídes Oliveira (Pros) recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral; sendo que apenas os dois primeiros tiveram os recursos acatados pelo parecer da Procuradoria Geral Eleitoral, que se manifestou pela cassação.



Fonte: Portal CT