Junta Comercial implantará emissão de Certidões Online

A Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins) irá lançar no próximo dia 20, o serviço emissões de certidões de empresas pela internet com certificação digital. O novo sistema vai permitir o acesso às certidões simplificadas, específicas ou de inteiro teor que podem ser geradas e impressas diretamente no portal da Junta Comercial. Os documentos online são assinados eletronicamente, com a mesma validade jurídica das certidões emitidas presencialmente.



De acordo com o presidente da Junta Comercial, Carlos Alberto, este é um dos programas que a atual gestão tem desenvolvido para diminuir a burocracia dos processos de legalização de empresas e oferecer mais agilidade e segurança aos empresários tocantinenses. “O novo serviço vai evitar que empresários, contadores e demais clientes se desloquem até uma das unidades da Jucetins para solicitar o documento. Com a modernização do processo, o cliente poderá solicitar, acompanhar e receber a certidão de forma totalmente eletrônica, eliminando os entraves relativos a prazos e custos com deslocamentos”, explica o presidente.



As certidões são cópias de informações parciais e de atos registrados na Junta Comercial. Certidão online O serviço estará disponível através da plataforma, e qualquer pessoa pode acessar e requerer os documentos através da opção “Certidão Online”. Para requerer uma certidão, o usuário deve acessar o portal www.jucetins.to.gov.br, escolhendo, na página inicial, a seção Certidão Online. Em seguida, é preciso logar ou se cadastrar no sistema. Nesta etapa, deve-se fornecer um e-mail que possa receber o documento solicitado. Após fazer login no sistema, o solicitante deve optar por um dos tipos de certidão. Será necessário fornecer o Número de Identificação do Registro de Empresas (Nire) ou buscar pelo CPF dos sócios. Com a empresa localizada, basta clicar em Solicitar Certidão, a taxa será gerada em seguida. No momento em que o sistema registrar a compensação do pagamento, o documento será enviado diretamente para o e-mail do solicitante.



Pelo programa, que será implementado nas principais cidades tocantinenses, todos os órgãos envolvidos no processo de abertura de empresas – Prefeituras, Receitas Federal e Estadual, Secretarias do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros – estarão integrados na plataforma, gerido pela Junta Comercial.



Fonte: Secom